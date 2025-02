Sénégal: Port autonome de Dakar - Vers le lancement d'un plan de repositionnement

Kaolack — Le Port autonome de Dakar (PAD) va lancer son plan de repositionnement pour être en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques, a t-on appris du directeur de la stratégie et du suivi des concessions dudit port, Momar Ngary Ba.

"Le directeur général du PAD va lancer cette semaine un plan de repositionnement pour mettre en adéquation nos stratégies par rapport au nouveau référentiel des politiques publiques. Mais, nous faisons tout de façon inclusive avec les opérateurs pour que les besoins de nos investissements et de nos programmes puissent refléter des attentes et des investissements qui sont attendus", a-t-il notamment dit, vendredi.

M. Ba s'exprimait lors d'un point de presse au terme d'une visite de prise de contact du Directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), Bécaye Diop, avec le personnel de la Circonscription maritime (CIRCAM) de la zone centre.

Le DG de l'ANAM était à la tête d'une forte délégation composée de ses collaborateurs et de responsables du Port autonome de Dakar.

Ainsi, pendant son périple, il a rencontré les autorités administratives et territoriales des régions de Fatick et Kaolack, entre autres acteurs maritimes et portuaires.

"Nous sommes dans un secteur où il ne faut pas juste construire des ports et des infrastructures pour les besoins de l'affaire ; c'est pour soutenir une activité, un commerce et développer les industries", a souligné Momar Ngary Ba, estimant que le maillage du pays en infrastructures portuaires est important.

En créant ce maillage national entre les différents ports régionaux, cela va "forcément permettre de faire des économies d'échelle et des leviers pour le développement », a soutenu M. Ba.

"Nous avons vu l'état de dégradation et les accidents causés sur nos routes. Nous devons forcément développer ce maillage national et créer de la complémentarité entre le Port autonome de Dakar, ceux de Ndayane, de Bargny-Sendou et les ports régionaux", a dit Momar Ngary Ba.

L'idée, d'après lui, ce n'est pas de se substituer ou de faire baisser les revenus des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture dont celle de Kaolack, mais plutôt d'être un émulateur et d'emmener les conditions de développement de ces infrastructures portuaires.

"Nous sommes dans un secteur où l'intensité capitaliste est énorme, il faut beaucoup de moyens pour faire ces investissements. Nous avons, mine de rien, le savoir-faire au niveau du PAD et avons aujourd'hui enclenché le projet de construction du port de Ndayane sur 1200 hectares avec une première vague d'investissements d'environ 700 milliards de francs CFA", a-t-il relevé.

Pour y arriver, le PAD doit nécessairement avoir des "pôles d'appui", pense-t-il.

Le port autonome de Dakar ne compte pas seulement se limiter sur l'infrastructure portuaire, mais surtout créer les conditions favorable pour que les zones économiques et le tissu industriel, obéissant à la politique de "pôles territoires" fixés dans le nouveau référentiel des politiques publiques puissent se développer, a-t-il souligné.

"Nous pouvons avoir des navires après avoir créé des voies d'accès, mais si derrière, nous n'avons pas l'activité et le trafic, ce qu'on appelle dans le secteur +l'aliment+, les bateaux ne viendront pas", a-t-il signalé.

"C'est un secteur holistique, une vue d'ensemble que nous comptons développer et nous saluons le fort engagement de l'ANAM aux côtés du PAD avec toutes les composantes des autres secteurs de notre écosystème pour pouvoir ensemble mener vers cet objectif", a indiqué le directeur de la stratégie et du suivi des concessions du PAD.