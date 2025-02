Sénégal: Sécurité transfrontalière - Forces armées sénégalaises et gambiennes préparent une patrouille mixte

Kaolack — Une réunion de planification de la première patrouille mixte entre la zone militaire n°3 et le 2e bataillon d'infanterie gambien s'est tenue, vendredi, au 1er bataillon du génie au camp Sémou Djimith Diouf de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

La réunion a enregistré la présence d'une forte délégation de l'Armée gambienne conduite par le lieutenant-colonel Abdou Diatta, chef de corps du 2e bataillon d'infanterie basé à Farafénié.

»Du 21 au 25 janvier 2025, s'était tenue à l'Etat-major général des Armées, à Dakar, la troisième réunion du comité bipartite de défense et de sécurité entre le Sénégal et la Gambie", a fait savoir le colonel Diouma Sow, commandant la zone militaire n°3 qui couvre les régions administratives de Kaolack, Kaffrine et Fatick.

Après cette réunion, le départ a été donné pour les activités zonales qui ont commencé par la zone militaire numéro 3 avec une réunion de planification pour toutes les forces de défense et de sécurité des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, d'une part, et celles qui sont dans la zone de responsabilité du 2e bataillon d'infanterie de la Gambie, a-t-il expliqué.

"L'objectif, c'est de discuter et de voir les voies et moyens pouvant, d'ici la fin du mois de février, conduire des activités opérationnelles le long de la franche frontalière, de manière efficace, dans une atmosphère fraternelle, teintée de confiance et de cohésion", a indiqué le colonel Diouma Sow.

Pour ces activités, en plus des patrouilles terrestres sur 120 km de la frontière terrestre, il est également prévu des activités fluvio-maritime avec les unités de la marine des deux pays.

Selon lui, ces activités vont être une occasion d'assister les populations à travers des activités civilo-militaires. L'idée, c'est de mettre les populations en confiance afin qu'elles puissent fournir des informations aux forces de défense et de sécurité.

"Nous allons en profiter pour faire des activités de consultations médicales gratuites, de don de médicaments aux populations de la zone frontalière. Cette année, on a même prévu d'aller plus loin, avec des tests des maladies telles que le Crimée-Congo qui est apparue dans notre zone", a-t-il annoncé.

Pour ce faire, les éléments de la brigade d'hygiène vont être mis à contribution pour faire des tests afin de s'assurer que la maladie n'a pas atteint les populations qui sont dans la zone transfrontalière mais également de voir la qualité de l'eau qu'elles boivent.

Le lieutenant-colonel Abdou Diatta, chef de corps du 2eme bataillon d'infanterie gambien, a salué cette initiative émanant des plus hautes autorités sénégalaises et gambiennes pour la sécurité de la zone transfrontalière entre les deux pays.

»A travers ces patrouilles, nous voulons rassurer les populations de nos deux pays qu'elles sont prises en compte dans nos stratégies de sécurité (...)", a expliqué l'officier de l'Armée gambienne.

Selon le lieutenant-colonel Diatta, les zones transfrontalières sont, souvent, des lieux de prédilections de délinquants et bandits de grands chemins qui, après un forfait dans un pays, vont se cacher dans l'autre.

»Nos deux pays, à travers leurs Armées, doivent travailler en parfaite synergie pour que les criminels qui pensent pouvoir être à l'abri, après des infractions dans un des pays, sachent qu'ils sont traqués par les forces de défense et de sécurité des deux pays qui travaillent en parfaite intelligence", a-t-il insisté.