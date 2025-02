Ethiopie: L'initiative de développement du corridor urbain d'Oromia est un projet à multiples facettes visant à revitaliser les zones urbaines

<strong>Addis Ababa — L'initiative de développement du corridor des villes d'Oromia est un projet à multiples facettes visant à revitaliser les zones urbaines de la région d'Oromia en Éthiopie.

La cinquième région présentée dans cette série visuelle est la région d'Oromia.

Selon le bureau du Premier ministre, l'initiative dans l'Oromia englobe une série d'améliorations destinées à renforcer la qualité de vie globale des habitants et à créer des villes plus attrayantes et plus fonctionnelles.

L'un des principaux objectifs de cette initiative est la suppression des constructions non autorisées le long des routes.

Cet effort vise à désencombrer les espaces urbains et à améliorer la fluidité du trafic. En éliminant ces obstacles, l'initiative vise à rendre les villes plus accessibles et plus sûres pour les piétons et les véhicules.

Outre le désencombrement, l'initiative de développement des corridors des villes d'Oromia met l'accent sur la création d'espaces verts et l'expansion des parkings.

Cette série comprend également le développement des corridors ruraux dans la région.