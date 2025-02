Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions positives des activités du marché en fin de semaine.

A l'exception de la valeur des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes connu des évolutions positives au terme de la séance de cotation de ce vendredi 7 février 2025.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 345,198 millions FCFA contre 471,146 millions FCFA le jeudi 6 février 2025.

En revanche, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 38,864 milliards FCFA à 10 617,021 milliards FCFA contre 10 578,157 milliards FCFA la veille. Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est aussi en hausse de 4,971 milliards, passant de 10 530,154 milliards FCFA la veille à 10 535,125 milliards FCFA ce jeudi 6 février 2025.

Du côté des indices, on note également des évolutions positives. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,37% à 283,07 points contre 282,03 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,33% à 142,61points contre 142,14 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,93% à 119,62 points contre 118,52 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,35% à 1 680 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,59% à 485 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 5 475 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,23% à 740 FCFA) et Total Sénégal (plus 3,94% à 2 375 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 390 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 7 800 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 580 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 0,53% à 17 700 FCFA) et BOA Niger (moins 0,22% à 2 295 FCFA).