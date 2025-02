Afrique Centrale: Crise dans l'Est de la RDC - La CEEAC exige le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais

Les chefs d'États et de gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) se sont réunis ce vendredi 7 février à Malabo, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Au coeur des discussions : la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, intensifie ses offensives dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Dans une déclaration commune, les dirigeants de la CEEAC appellent au retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Ils insistent également sur la nécessité de normaliser le fonctionnement de l'aéroport de Goma, afin de permettre le retour des membres des mécanismes de vérification régionaux, notamment le Mécanisme de vérification étendue Renforcé (MVA) et celui de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Les chefs d'États réaffirment leur soutien aux initiatives diplomatiques en cours, notamment les Processus de Luanda et de Nairobi, ainsi qu'à l'Accord-cadre d'Addis-Abeba de 2013. Ils exhortent la RDC et le Rwanda à respecter leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda, afin de créer les conditions nécessaires à la convocation d'un sommet quadripartite réunissant la CEEAC, la SADC, l'EAC et la CIRGL, sous l'égide de l'Union africaine.

Enfin, face à la détérioration de la situation humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les dirigeants de la CEAC appellent également à la mise en place d'un couloir humanitaire sécurisé pour permettre le déploiement rapide de l'aide en faveur des populations de Goma et de ses environs.