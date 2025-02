Afrique: Sommet EAC-SADC - Judith Suminwa représente la RDC à Dar es Salaam

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce samedi 8 février à Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Elle participe au sommet mixte de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), consacré à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Ce sommet, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des deux organisations sous-régionales, vise à trouver une issue à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il intervient alors que les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, intensifient leur offensive dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve à Kinshasa, échangera avec ses homologues en visioconférence.

La session, qui a débuté à 9h, s'est ouverte par un discours de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hôte du sommet et présidente de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC. Des interventions du président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, et du président de l'EAC, William Ruto du Kenya, sont également prévues.

Kinshasa attend une résolution ferme des dirigeants de la sous-région, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais.