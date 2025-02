Afrique de l'Est: Le sommet de l'EAC et de la SADC s'ouvre sur le conflit dans l'est de la RDC

Les chefs de l'Etat de l'EAC et de la SADC sont réunis, depuis ce samedi 8 février, à Dar es Salam, en Tanzanie. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe discutent de la situation dans l'est de la RDC. Le président rwandais, Paul Kagame, est présent. Son homologue congolais, Félix Tshisekedi, participe en visio-conférence. L'objectif de cette rencontre est de dessiner une feuille de route pour sortir de la crise.

Lors de la cérémonie d'ouverture, William Ruto, président du Kenya et de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) a fait part de son optimisme. La fin du conflit est possible dans l'Est de la RDC, il suffit d'en créer les conditions.

« Nous sommes réunis pour appeler toutes les parties à mettre en place le cessez-le-feu et, plus particulièrement, le M23 à suspendre sa progression et l'armée congolaise à cesser ses opérations de représailles. C'est la seule façon de créer les conditions d'un dialogue constructif et d'un accord de paix. Notre présence ici souligne notre consensus sur le fait qu'il est temps d'agir. Il est clair que le conflit en RDC est complexe et implique de nombreux acteurs qui défendent des intérêts différents. Il y a aussi une dimension internationale clandestine dont les effets persistants, cyniques et destructeurs ne doivent pas être sous-estimés ou ignorés plus longtemps », a déclaré William Ruto.

« Actions courageuses et décisives »

Mais la RDC demande plus, notamment la rétrocession de Goma aux autorités légitimes, la réouverture de son aéroport et surtout la condamnation du Rwanda, soutien du M23. La semaine passée, la Communauté de développement d'Afrique Australe (SADC) avait pointé du doigt Kigali. Ce matin pourtant, son président, Emmerson Mnangagwa, a botté en touche.

« Ce sommet historique de nos deux blocs régionaux est le témoignage de notre engagement commun envers les valeurs fondamentales de l'Union africaine. Une initiative conjointe de cette sorte doit mener à des actions courageuses et décisives pour faire taire les armes », a déclaré le président de la SADC, Emmerson Mnangagwa

Le sommet se déroule désormais à huis clos. Les délégations continuent d'espérer aboutir à un accord dans la journée de ce samedi 8 février.