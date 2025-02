Congo-Kinshasa: Face à la situation sécuritaire à Bukavu, le personnel universitaire arrête le travail

En République démocratique du Congo (RDC), la situation reste préoccupante sur le terrain, où le M23 et ses appuis rwandais poursuivent leur offensive au Sud-Kivu. Les activités académiques et sportives sont perturbées en raison du contexte sécuritaire autour de la ville de Bukavu. L'entente urbaine de football a suspendu toutes les activités liées au championnat local. Et si les cours ne sont pas suspendus pour le moment, les institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont appelé, vendredi 7 février, leur personnel à arrêter le travail.

La décision des universités est partie du constat selon lequel de nombreux étudiants et personnels académiques se trouvaient dans la psychose, en raison des informations en circulation, pas toujours vérifiées et parfois même mensongères.

Malgré le climat ambiant, elles ont tout de même décidé de poursuivre les cours, vendredi 7 février au matin, et de s'arrêter à midi. Mais il ne s'agit pas d'une suspension, tient à préciser le professeur Emery Mudinga, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural ISDR/Bukavu :

« Nous sommes des responsables et nous ne sommes pas en dehors de la société. Et par mesure de prudence, nous agissons dans les limites de notre responsabilité et de notre pouvoir. C'est de nous assurer que le personnel et que les étudiants soient à l'abri du danger. Mais comme nous devons nous en tenir aux informations qui viennent des sources sûres, c'est-à-dire des autorités, nous n'avons pas arrêté le travail, nous continuons. »

L'armée congolaise appelle à l'apaisement. « Les forces armées de la RDC sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population - sans distinction aucune - ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, en ce qu'aucun centimètre de la RDC ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC/M23 », a déclaré le major Nestor Mavudisa, porte-parole de la troisième zone de Défense.