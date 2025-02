Sénégal: Redynamisation de la Grande muraille verte - Mise en place d'un comité pour le recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif

Dakar — Le Conseil extraordinaire des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte (APGMV) a mis en place un comité de recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif dont la mission est de redynamiser l'agence et redonner confiance à ses partenaires techniques et financiers, a appris, samedi, l'APS de source officielle.

"Ce comité placé sous la présidence de la République islamique de Mauritanie s'adjoindra des représentants du Sénégal, du Mali, du Nigéria, du Soudan, du PNUE et de l'Accélérateur de la GMV", lit-on dans la Déclaration de clôture de la session extraordinaire du conseil des ministres de la grande Muraille verte qui s'est tenue à Dakar, jeudi et vendredi.

Selon le texte dont l'APS a eu connaissance, »ce comité qui se réunira en Mauritanie recevra les dossiers de candidature et proposera d'ici le 31 mars 2025 les meilleurs profils de candidats pour le poste du secrétaire exécutif".

A Dakar, les ministres de l'APGM ont statué sur le profil du nouveau secrétaire exécutif. Il doit être bilingue et ne doit pas dépasser la limite d'âge de 65 ans. Le Secrétaire exécutif aura pour mission de »redynamiser l'APGMV et de redonner confiance aux partenaires techniques et financiers", indique la déclaration.

Le conseil des ministres recommande dans ce même sillage "l'accélération de la réforme et de la transition, en engageant le recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif sur une période transitoire d'au maximum 18 mois".

La session extraordinaire du conseil des ministres de la Grande muraille verte s'est tenue, vendredi, à Dakar avec la participation de dix pays membres sur onze.

La Déclaration de clôture de la réunion ministérielle (tenue du 5 au 7 févier) sur la grande muraille rapporte également "d'autres recommandations stratégiques essentielles pour renforcer l'opérationnalisation et la pérennisation de l'Agence panafricaine de la grande Muraille verte (APGMV)".

Il est question d'un renforcement institutionnel, à travers l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'APGMV afin de mieux répondre aux attentes des Etats membres et la mobilisation des ressources, par le respect des contributions statutaires des Etats membres et la diversification des partenariats financiers pour garantir la viabilité de l'initiative.

Le conseil a décidé par ailleurs "d'initier une réunion circulaire dans les pays de l'Afrique de l'Est pour un plus grand plaidoyer auprès des plus hautes autorités de ces pays". Tous les pays se sont engagés à l'apurement de leurs arriérés de paiement des contributions statutaires.

Concernant le transfert de la présidence du conseil à la République du Mali, la Déclaration signale que "le processus a démarré ce jour et sera parachevé lors du 5ième sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement qui se tiendra à Bamako au Mali avant le 30 juin 2025".

Cette rencontre sera précédée par la réunion du Conseil des ministres de l'APGMV, précise la même source, rapportant par ailleurs que "le conseil salue l'engagement collectif des pays membres et exprime sa profonde gratitude au Sénégal pour l'organisation réussie de cette session".

"Il réaffirme par la même occasion sa détermination à intensifier les efforts pour faire de la GMV un levier central de résilience climatique et de développement durable en Afrique", ajoute le texte.

Co-organisée par le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, la réunion ministérielle sur la grande muraille ouverte mercredi à Dakar, a été marquée par les travaux des experts chargés d'examiner les conclusions et recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence panafricaine de la grande Muraille Verte et des structures nationales.

La session extraordinaire du Conseil des ministres de la grande Muraille verte a clôturé cette rencontre.

Projet phare de l'Union Africaine, la grande Muraille verte est une initiative qui vise à réhabiliter les écosystèmes dégradés, promouvoir une agriculture durable, renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés et lutter efficacement contre les effets négatifs de la désertification et du changement climatique.