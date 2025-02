Tunisie: Institut Français de Tunisie - Inauguration de la salle TCF à Médenine - Nouveau débouché en langue française

Ce sera au tour de nombreux Tunisiens de l'extrême sud de la Tunisie de profiter des richesses culturelles et de la diversité de la langue française, grâce à un apprentissage et une acquisition renforcés par l'examen pratique sur place, à Médenine.

La Presse -- Le sud tunisien est à la fête ! En effet, le Centre de langue de l'Institut français de Tunisie, Pôle de Médenine/Tataouine, compte inaugurer officiellement aujourd'hui la toute nouvelle salle dédiée au Test de connaissance du français (TCF), à l'Université tunisienne de technologie Tutech avenue Habib-Bourguiba à Médenine. L'événement se déroulera en présence de Jean-Charles Schenker, directeur du Centre de langue, ainsi que des représentants de l'Institut français de Tunisie, des partenaires locaux et des médias. Après l'allocution officielle, une visite guidée de la nouvelle salle TCF et des échanges avec les enseignants et les apprenants sont au programme.

Cette étape marque un tournant majeur dans le développement de l'offre linguistique et culturelle dans le sud tunisien.

Un partenariat stratégique et innovant avec Tutech

La salle TCF, nichée au coeur de ladite université, est le fruit d'un partenariat dynamique et ambitieux. Elle a été conçue pour offrir un cadre optimal aux candidats passant le TCF, un examen reconnu internationalement. Cet espace moderne et fonctionnel témoigne de leur engagement à rendre les certifications de français accessibles à tous, dans les meilleures conditions possibles.

Evolution du Centre de langue

Depuis son autonomie en janvier 2021, le Centre de lngue (CDL) de l'Institut français de Tunisie -- Pôle de Médenine/Tataouine ne cesse de grandir et de se renforcer. Avec 12 professeurs en 2024 contre 4 en 2020 et 6 enseignants habilités Delf/Dalf, le CDL propose une palette complète de cours de français langue étrangère (FLE) pour tous les âges, de l'éveil aux adultes en passant par le scolaire et junior. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 1.031 apprenants en 2023-2024, contre 220 en 2019-2020, 110 certifications délivrées en 2023-2024, contre 23 en 2019-2020.

Une ambition rayonnante

Cette initiative avec la nouvelle salle TCF, s'inscrit dans une stratégie globale, qui inclut un partenariat avec l'école privée Omar El Farouk pour les classes d'éveil et la passation du Delf Prim, le développement d'activités culturelles stimulantes: concours d'écriture, de lecture, ateliers de théâtre et de chant, la généralisation de l'abonnement à la culturethèque dès la rentrée automne 2024, une réflexion sur la transition numérique (Comodal) pour moderniser l'enseignement du français.

Le Centre de langue de l'Institut français de Tunisie est un acteur majeur dans la promotion et l'enseignement du français en Tunisie. Avec 12 pôles répartis à travers le pays, de Tunis à Médenine en passant par Sfax, Sousse et Tozeur, il offre une couverture nationale pour répondre aux besoins linguistiques et culturels de tous les publics. Chaque pôle propose des cours de français langue étrangère (FLE) adaptés à tous les niveaux et à tous les âges, ainsi que des certifications reconnues internationalement comme le Delf, le Dalf et le TCF. Ces centres, animés par des équipes passionnées, sont des lieux d'apprentissage, d'échange et de découverte, contribuant à renforcer les liens entre la Tunisie et la francophonie. Promouvoir l'enseignement et la certification du français, tout en enrichissant le paysage culturel de la région fait partie des ambitions de l'IFT.