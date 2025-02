Tunisie: Vient de paraître - Et si Hammamet était une femme ?

En un mot, elle serait unique et exceptionnelle, et nul ne pourrait l'évoquer sans délirer. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait Olfa Darghouth, pour son livre « Dame Hammamet se dévoile », et Cyrille Boulay qui en signe la préface.

Elle serait fantasque et sublime, les pieds ancrés dans le sable et la tête offerte aux vents du large. Elle serait plages et jardins, jasmins fous et jujubiers sauvages. Elle serait toute de blancheurs et de verdures ensoleillées, de simplicité chaulée et de paillettes brodées. Elle serait folle, elle serait sage, elle serait porteuse d'une histoire séculaire, et enfourcherait un futur de promesses.

Elle serait villageoise et universelle, parlerait toutes les langues et convierait l'univers tout entier à sa table.

Petite-fille de corsaire, charriant dans son imaginaire des images de plages blondes à conquérir, de mers à sillonner, de villes blanches à envahir, Olfa Darghouth n'a jamais su résister à la magie de cette cité pas comme les autres. Elle lui a fait allégeance en lui consacrant un beau livre au féminin, puisqu'elle en fait une dame, avec tous les mystères, tous les sortilèges, et toutes les séductions que peut porter ce mot.

Avec le soutien de la Fondation Biat et la complicité des regards de Marianna Catzaras, Sabri Ben Mlouka et Hichem Driss, elle nous offre un superbe ouvrage historique, artistique, légendaire, poétique, allégorique... En un mot totalement atypique et personnel.