Tunisie: Le ministre du Tourisme dévoile son plan pour revitaliser Port El Kantaoui et redonner son éclat à la station

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, accompagné du gouverneur de Sousse, Sofiane Tennfouri, et en présence de plusieurs députés de la région, des membres du conseil local, du secrétaire général de la municipalité de Hammam Sousse et d'un représentant de l'Office national de l'assainissement, a effectué une visite de suivi à la station touristique de Port El Kantaoui.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des actions annoncées lors de la visite impromptue du ministre, réalisée le 13 novembre dernier.

Parmi les mesures urgentes mises en place et déjà en cours de réalisation, on note la réactivation de plusieurs installations désactivées, la mise en oeuvre de projets d'embellissement, et l'amélioration de la propreté de la station. Des travaux de réhabilitation des trottoirs, de l'éclairage public et de l'organisation du stationnement pour les résidents comme pour les visiteurs ont été lancés.

Le ministère a également pris des mesures pour lutter contre les abus liés aux locations et à la spéculation immobilière. Par ailleurs, la Société d'Études et de Développement de Sousse-Nord a été chargée de retrouver son rôle principal dans la gestion des biens immobiliers destinés à la location, et la délivrance des certificats de propriété aux résidents sera accélérée.

Le ministre a insisté sur la nécessité de redonner à la station touristique de Port El Kantaoui, ainsi qu'à toutes les stations touristiques du pays, leur éclat et leur attractivité. Il a rappelé l'importance de ces stations dans la dynamisation du secteur touristique, moteur essentiel de l'économie nationale. Il a également souligné l'importance d'améliorer les services proposés aux résidents comme aux visiteurs, afin d'optimiser l'expérience touristique et de renforcer l'attractivité de la destination.

Lors de cette visite, le ministre, accompagné du gouverneur de Sousse, des députés de la région, des membres des conseils local et national, ainsi que du président-directeur général de la Société d'Études et de Développement de Sousse-Nord, s'est rendu sur le site du terrain de polo de Port El Kantaoui. Ils ont pris connaissance des projets envisagés et ont confirmé que ce terrain ne sera pas concerné par les projets en cours. En raison de son importance pour la région et de son potentiel en tant que levier pour le développement du tourisme, il restera préservé.