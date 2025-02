Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 février 2025

Conflit dans l’est de la RDC : l’EAC et la SADC appellent à un « cessez-le-feu immédiat »

Les dirigeants des pays d’Afrique australe et de l’Est, réunis en sommet en Tanzanie, ont exhorté à un arrêt des combats entre l’armée congolaise et le M23 et ses alliés rwandais, qui continuent de gagner du terrain.

« Le sommet conjoint [qui a réuni les dirigeants des pays d’Afrique australe et de l’Est ce samedi 8 février en Tanzanie] a réaffirmé la solidarité et l’engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale », selon le communiqué final.

Les chefs des forces de défense des huit pays membres de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) et des 16 pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont été chargés de « se réunir dans les cinq jours et de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », a indiqué un porte-parole. (Source Jeune Afrique)

Bénin : Brice Allowanou prend officiellement les rênes de la Police républicaine

La Police républicaine du Bénin entame une nouvelle ère avec l’arrivée de son nouveau Directeur général, le contrôleur général de police Brice Allowanou. Ce vendredi 7 février 2025, il a officiellement pris ses fonctions lors d’une cérémonie solennelle de passation de charge avec son prédécesseur, Soumaila Yaya. Un moment empreint de reconnaissance et d’engagement, en présence de plusieurs hautes autorités.

Dans son discours d’adieu, Soumaila Yaya a exprimé sa profonde gratitude envers le chef de l’État pour la confiance placée en lui durant son mandat. Il est revenu sur les efforts entrepris pour moderniser la Police républicaine et renforcer la sécurité intérieure. Son bilan, salué par ses pairs, reflète un engagement sans faille dans la lutte contre l’insécurité. (Source beninwebtv)

RCI/Innovation technologique : 20 nouvelles startups intègrent le Ci20

« Le Ci20 n’est plus un groupement. C’est désormais le patronat des startups ivoiriennes et se veut une force de propositions, mais surtout un catalyseur de toutes les startups technologiques ou pas. Cette rentrée solennelle marque l'entrée de 20 nouvelles startups portant le nombre à 35 », a déclaré Alex Degny, nouveau président du Ci20.

C'était à l'occasion du lancement de la première édition du Ci20 Startup Meet (tribune dédiée aux startups) qui a eu lieu, récemment, au 26e étage du Postel 2001, à Abidjan-plateau.

Une rencontre au cours de laquelle de nouveaux programmes ont été présentés. Il s'agit de Ci20 Business, Ci20 Tour, Ci20 Connect, Ci20 Talent, Startup boost capital. (Source fratmat)

Gabon-France : vers la mise en oeuvre du Programme de coopération parlementaire

Ce vendredi 07 février 2025, l’hémicycle Léon Mba a servi de cadre à une réunion entre une délégation de parlementaires français conduite par le Pr Jean-Philippe Derosier et les présidents des Commissions parlementaires des deux chambres du Parlement Gabonais. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mission préparatoire pour la mise en œuvre du Programme de Coopération Parlementaire (PACOP).

En effet, cette réunion fait suite aux échanges intervenus entre ces experts du Parlement français et certains parlementaires à l’instar du 3ème vice-président du Sénat de la transition Marc Ona Essangui et le 4ème Vice-président de l’Assemblée Nationale de la transition Geoffroy Foumboula Libeka Makosso. Il était donc question de recenser les attentes des parlementaires afin de circonscrire le périmètre d’action du PACOP. (Source GabonMediaTime)

France : 13 personnes jugées pour insultes racistes contre Aya Nakamura

La chanteuse franco-malienne avait porté plainte après avoir été la cible d’attaques racistes lors de l’annonce de sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Treize personnes seront jugées le 4 juin à Paris pour des injures racistes visant Aya Nakamura, a annoncé le parquet de Paris ce samedi 8 février, confirmant une information de Mediapart.

Le parquet, cité par Le Monde, précise que « les investigations ont permis de constater que les publications émanaient notamment du compte X du groupe “les Natifs” », un mouvement identitaire d’extrême droite, ainsi que de son porte-parole, Antoine G. Le responsable du groupe, identifié comme Edouard M., aurait coordonné ces attaques en donnant son aval à la diffusion des messages haineux. (Source maliweb)

Municipales à Madagascar : l'observatoire Safidy pointe le manque de transparence de la Céni

Des irrégularités et des pratiques opaques qui risquent d’éroder la confiance des citoyens. C’est l’un des constats du rapport de suivi des élections municipales du 11 décembre 2024, publié par Safidy, la plus grande mission d’observation électorale du pays. Le rapport critique notamment le manque de transparence de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et formule des recommandations pour améliorer la crédibilité des scrutins à venir.

L’un des principaux points soulevés concerne la désignation tardive de certains représentants locaux de la Céni, chargés d’organiser le scrutin dans les districts. Safidy dénonce des choix fondés sur des critères politiques plutôt que sur des compétences électorales. (Source RFI)

Le Maroc, nouvelle terre de production des drones turcs

Atlas Defense pourrait devenir la première entreprise des frères Bayraktar à produire des drones en Afrique, alors que le carnet de commandes des dirigeants du géant turc s’étoffe sur le continent.

C’est par une annonce légale noyée dans les 500 pages du Bulletin officiel marocain que la presse du royaume a appris, le 29 janvier, l’existence de l’entreprise Atlas Defense, fraîchement immatriculée au tribunal de commerce de Rabat. Révélée le lendemain par le média en ligne Le Desk, la nouvelle a suscité une salve d’articles, tout l’intérêt médiatique pour cette société reposant sur l’identité de ses propriétaires : Haluk et Selçuk Bayraktar. (Source Lemonde Afrique)

Niger : nouvelle réglementation stricte des sociétés de sécurité

Fini le laisser-aller dans le secteur de la sécurité privée au Niger ? Au titre du ministère de l’Intérieur, le Conseil des ministres, présidé vendredi par le général Abdourahamane Tiani, a adopté un décret encadrant strictement les sociétés de sécurité privées, dont les dirigeants devront désormais être de nationalité nigérienne, a rapporté la télévision nationale.

Cette nouvelle réglementation intervient sept mois après le retrait des autorisations de trois acteurs majeurs du secteur. Le 10 juin 2024, le ministre de l’Intérieur avait en effet retiré les licences de Securi.com, Gadnet Sécurité et Manga Sécurité, leur interdisant toute activité sur le territoire national. (Source apanews)

Cameroun : tensions autour de la culture de la canne à sucre

Plus de 150 hectares de champs de cannes à sucre brûlés, suite à de violents affrontements qui ont opposé, en début de semaine, les coupeurs de cannes de la Société sucrière du Cameroun, aux forces de l'ordre. Ces derniers dénoncent un travail “esclavagiste”, des salaires de misère et exigent une amélioration de leurs conditions de travail.

Faute de compromis entre les plaignants et la Société sucrière du Cameroun, la situation a dégénéré. La grève a tourné à l'émeute, avec des scènes de violence inédites qui ont fait un mort parmi les employés des champs et une dizaine de blessés, selon le maire de la ville de Nkoteng, Hubert Esaïe Kanga : “Nous avons aussi enregistré cinq blessés, dont deux policiers qui ont dû être évacués. Il y a eu des casses de véhicules. Les coupeurs de cannes avaient un certain nombre de revendications envers la SOSUCAM, et certaines ont connu un aboutissement heureux et d’autres pas encore", ajoute-t-il. (Source africanews)

Tchad : 11 nouveaux ministres intègrent le gouvernement

Au Tchad, un nouveau gouvernement a été nommé par décret présidentiel dans la soirée du jeudi 6 février 2025, marquant un remaniement stratégique dans l’administration du pays. Si certaines figures clés du précédent gouvernement ont été reconduites, d’autres changements significatifs ont été opérés, reflétant les nouvelles orientations politiques et économiques du gouvernement dirigé par Allah-Maye Halina, reconduit au poste de Premier ministre.

Le nouveau gouvernement au Tchad compte désormais 37 membres. Ce premier remaniement ministériel effectué le 06 février 2025 après la transition, a été marqué par la nomination de plusieurs nouveaux ministres dont Dr Abdoulaye Sabre Fadoul au ministère des affaires étrangères et Aboubakar Assidick Tchoroma qui signe son retour au ministère de l’Éducation nationale pour la deuxième fois consécutive. L’ancien Secrétaire d’Etat à l’Education Maïdé Hamit Lony, se charge désormais du portefeuille de la jeunesse et des sports. (Source Africa 24)