Algérie: Attaf arrive à Beyrouth pour une visite officielle en République libanaise

ALGER — En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, samedi après-midi à Beyrouth, pour une visite officielle en République libanaise, pays frère, indique un communiqué du ministère.

Cette visite tend à "renforcer les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays frères et à examiner les voies de les promouvoir à des niveaux supérieurs, ainsi qu'à renouveler la solidarité de l'Algérie et à réaffirmer son plein soutien au Liban frère dans ses efforts visant à amorcer une nouvelle ère de son histoire, en vue de consolider son unité et sa souveraineté, et réaliser ainsi les aspirations de son peuple à la sécurité, à la stabilité, au développement et à la prospérité", a précisé la même source.

"Lors de cette visite, le ministre d'Etat sera reçu par le président de la République libanaise, M. Joseph Aoun, à qui il remettra une lettre de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune", selon la même source.

"M. Ahmed Attaf aura également des rencontres bilatérales avec nombre de hauts responsables de la République libanaise".