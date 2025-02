Algérie: 4ème Salon international 'Batisud' - Plus de 60 exposants présents à Ouargla

OUARGLA — Pas moins de 62 exposants prennent part à la 4ème édition du Salon international du bâtiment, des Travaux publics et des installations pétrolières dans le Sud "Batisud", ouvert samedi à Ouargla, ont indiqué les organisateurs.

Ces participants représentent des compagnies et entreprises nationales et étrangères opérant dans plus de 30 activités de production de matières et de services liés aux domaines du bâtiment, de l'aménagement et l'équipement et des installations pétrolières.

Il s'agit, entre-autres entreprises, de la société nationale de génie civile et du bâtiment (ENGCB, relevant du groupe Sonatrach), qui expose des échantillons de produits innovants, économes en énergie et en eau et amis de l'environnement, adoptés dans le bâtiment, l'aménagement, l'équipement et les installations d'irrigation.

Dans ce cadre, M. Aziz Mahiou, représentant d'une briqueterie, filiale du Groupe Benhammadi (Bordj Bou-Arreridj), présentant des briques de haute qualité, a affirmé la "disposition" de son entreprise à mettre sur le marché ses produits, en plus d'accompagner et former ceux désirant réaliser leurs constructions avec ce produit ami de l'environnement, économique (temps et coûts) et résistant aux chocs sismiques.

"Cette manifestation économique constitue un important cadre pour vulgariser, auprès des autorités locales et des privés, cette nouvelle technique dans le domaine de la construction et l'adoption de ce procédé largement disponible dans le pays", a assuré le même responsable.

Pour sa part, le représentant d'une société italienne pour la région du Maghreb, spécialisée dans la production du béton armé des installations, Giovanni Casanato, a fait état de la présence de près de 17 ans de la firme en Algérie, qui "lui a fait gagner des clients et permis de nouer des partenariats bénéfiques à travers la commercialisation de ses produits, notamment aux entreprises activant dans le domaine du BTP".

Cette participation "première du genre dans le Sud du pays, est mise à profit pour étudier le marché local, exposer ses produits et services aux entreprises établies dans la région et aux opérateurs économiques", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le responsable de la communication à l'ENGCB, Kamel Boughanem, a passé en revue les défis relevés ces dernières années par l'entreprise pour imposer la qualité de ses services aux niveaux local, national et international, à travers la réalisation de divers projets d'envergure dans les domaines liés à son champ d'activités".

Dans son allocution d'ouverture du Salon, le secrétaire général (SG) de la wilaya de Ouargla, Tahar Chettih, a indiqué que cette manifestation économique constitue "un espace propice pour l'échange d'expériences entre professionnels, et de nouer des partenariats avec les entreprises étrangères via leurs représentants en Algérie".

Le programme du Salon prévoit, outre les stands d'expositions, l'animation, par des experts et spécialistes en BTP, des communications ayant trait aux procédés d'exploitation des technologies et de l'intelligence artificielle pour promouvoir les activités du bâtiment, ainsi qu'au développement du tissu urbain des villes algériennes, à l'ère des défis environnementaux et sociaux", selon les organisateurs.

L'événement est aussi mis à profit par les participants, dont les opérateurs économiques et les représentants d'entreprises internationales en Algérie, en plus d'organismes administratifs et publics, dont les compagnies d'assurance et de réassurance et les institutions bancaires pour, en plus de l'exposition des produits et services, échanger des expériences et conclure des partenariats, de vulgariser les innovations dans le secteur du BTP et des installations pétrolières, et créer de nouvelles opportunités d'investissement dans le Sud du pays.

Le Salon "Batisud" (8-11 février) est initié par l'entreprise "Souf-Foire", avec le concours du groupe Sonatrach, sous le patronage du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, ainsi que du Wali d'Ouargla.