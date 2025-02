Algérie: Mascara - L'Etat de l'Emir Abdelkader a incarné les valeurs humaines et civilisationnelles

MASCARA — Des participants à une conférence nationale intitulée "Les repères et les vestiges liés au parcours de l'Emir Abdelkader... L'Etat algérien au temps du fondateur de l'Etat algérien moderne", organisée, samedi à Mascara, ont souligné que l'Etat de l'Emir Abdelkader a incarné les valeurs humaines et civilisationnelles.

A cet égard, le professeur Hamdadou Benoumer de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a indiqué que l'Etat de l'Emir Abdelkader (1832-1848) "a incarné des valeurs humaines qui continuent de susciter l'intérêt des chercheurs, tant en Algérie qu'à l'étranger", précisant que cet Etat moderne a donné au monde une leçon des droits de l'homme à travers son traitement humain des prisonniers français et son souci de leur fournir des soins médicaux".

Le conférencier a rappelé que les valeurs humaines incarnées par le fondateur de l'Etat algérien moderne ont été reconnues et admirées par de grandes puissances étrangères telles que les Etats-Unis et la Russie impériale.

De son côté, le professeur Bakari Abdelkader de l'Université de Tiaret a souligné que l'Etat de l'Emir Abdelkader avait promulgué une loi spécifique obligeant son armée à respecter et à assurer un traitement humain des prisonniers français, avant même l'adoption des conventions modernes relatives au droit humanitaire, telles que la troisième Convention de Genève de 1949, inscrivant ainsi des valeurs humaines élevées.

Le professeur Sebouîi Ilyes de l'Université de Sétif a, pour sa part, précisé que l'Etat algérien moderne fondé par l'Emir Abdelkader avait incarné des valeurs civilisationnelles qui ont impressionné le monde.

"L'Emir Abdelkader a accordé une grande importance à la science et à la culture, en soutenant l'écriture et la publication de livres en raison de leur valeur scientifique et littéraire", a déclaré le conférencier, ajoutant que "cet Etat de a permis la création d'une vaste bibliothèque, supervisée par des étudiants, des mosquées et des zaouïas".

Le professeur Bendjebour Mohamed de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", a évoqué, pour sa part, les démarches de l'Emir Abdelkader dans l'unification des tribus algériennes dans le cadre de ses efforts pour renforcer l'unité nationale et faire face aux forces de l'armée coloniale française pendant 17 ans.

La conférence, organisée à l'initiative de la Bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia-Bouaziz" de Mascara, en collaboration avec le Laboratoire de recherche Sources et Biographies de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", s'inscrit dans le cadre des commémorations du 192e anniversaire de la deuxième allégeance "Moubayâa" à l'Emir Abdelkader.

Elle a abordé plusieurs thématiques, telles que "Le concept et les éléments constitutifs de l'Etat dans la pensée de l'Emir Abdelkader", "La stratégie militaire de l'Emir", et "L'Etat algérien et ses relations extérieures sous le règne de l'Emir Abdelkader".

La rencontre a réuni des enseignants et des chercheurs de plusieurs universités du pays, ainsi que des étudiants du département d'Histoire de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, en plus de représentants d'associations culturelles activant dans la wilaya de Mascara, signale-t-on.