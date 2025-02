Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - CAB - Une progression évidente !

On commence à marquer des buts, une tendance à confirmer contre l'ASS.

La Presse -- Si le CAB est mal classé, c'est parce qu'il ne marque pas suffisamment de buts! Mais depuis l'arrivée de Sofiene Hidoussi aux commandes, on a constaté un léger mieux dans le compartiment offensif. Le nouvel état d'esprit installé dans le groupe est pour beaucoup dans cette relative réussite. Et comme en football, une victoire en appelle d'autres, il n'est pas exclu que le CAB le confirme cet après-midi contre l'ASS à Slimane-même. Certes, ce n'est pas toujours évident en déplacement, mais l'envie de gagner manifestée par les camarades de Allala ces derniers matches augure un optimisme aussi léger soit-il. Avec Momar Diop et Ayede, deux vraies forces de la nature en attaque, on ne peut espérer qu'un résultat honorable dans le camp cabiste.

Avertis

Toutefois, il va falloir rester concentrés jusqu'au bout pour ne pas prendre de buts «bêtes» comme c'était le cas lors de la dernière journée. L'entraîneur cabiste n'a pas caché son mécontentement voire sa colère de voir ses défenseurs tomber dans la facilité.

On sait très bien que, tout à l'heure, ce ne sera pas facile devant une équipe qui sait créer des occasions de but à domicile. Voilà donc les «Jaune et Noir» avertis et une équipe avertie en vaut deux! Les attaquants ayant trouvé le sourire, maintenant à la défense dirigée par Abdou Seydi de se montrer appliquée à défaut d'être intraitable. A cette occasion, le staff technique reconduira pratiquement les mêmes qui ont dominé l'UST avec toutefois des consignes bien précises dans ces circonstances différentes.

Formation probable

Krir- Guessmi- Rhimi- Akermi- Allala- Abdou Seydi- Aymen Amri- Kante- Ahmed Amri- Momar Diop Seydi- Ayende.