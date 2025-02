Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - UST - À moins d'un miracle...

Une semaine trop agitée par la grève des joueurs, dont le moral et les ressources physiques sont à plat, n'augure pas un possible sursaut des « Bleu et Rouge » devant les Etoilés.

Où va l'UST? D'après l'état des lieux et les résultats actuels, eh bien ça ne pourrait être que tout droit vers la relégation. Depuis la victoire sur l'OB le 30 novembre 2024, les Tataouinois ont fait un seul match nul contre l'ESZ (1-1) et ont essuyé six revers les uns après les autres. Le dernier contre le CAB par 3 buts à 1 contre le CAB a conforté l'impression que les « Lions du Sahara » sont très loin cette année de leur niveau des saisons passées.

La crise financière a fait des ravages dans l'effectif réduit au strict minimum avec des joueurs qui ont perdu de leur superbe pour remporter des succès, joint à l'absence d'envie et de volonté de se surpasser pour pallier le peu de ressources techniques de l'équipe. Les grèves des joueurs se sont répétées à tel point que le dernier entraîneur arrivé, Sami Gafsi, envisage lui aussi de faire ses valises.

Sans trop d'illusions

Le match d'aujourd'hui tombe donc à bien nommé, pas pour les locaux mais pour les visiteurs. À moins d'un miracle pour les Tatouinois, les hommes de Mohamed Mkacher, tout auréolés de leur série de bonnes performances et leur derniers succès dans le derby du Sahel contre l'USM, n'auront pas, en principe, des difficultés énormes pour s'octroyer les trois points.

Même si, dans le passé, les « Bleu et Rouge » de Tataouine sont parvenus à déjouer de tels pronostics défavorables et à réaliser des résultats surprenants malgré le peu de séances d'entraînement dans les jambes durant la semaine qui précède leurs rencontres. Cette fois, Sami Gafsi est réaliste et ne se berce pas de trop d'illusions. À ses yeux, le mal est déjà fait et les chances de l'UST d'échapper au purgatoire sont de plus en plus minimes.