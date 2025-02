Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - ST - Retrousser les manches

Après avoir lâché des points face à l'ESZ et à l'ESM, le Stade Tunisien devra forcément s'attaquer à la forteresse «sang et or» avec l'objectif de faire coup double : battre le leader et reprendre le leadership.

Au Stade, le récent départ d'un certain Youssouf Oumarou ne semble pas avoir été comblé et il va devoir à présent remplir davantage les blancs au milieu pour retrouver créativité et vitalité comme le Stade nous a habitués sur la première partie du championnat.Mughisha, Touré, Ghazi Ayadi, mais aussi Amath Ndao et le jeune Smaali vont devoir non seulement s'appliquer davantage au milieu, mais aussi apporter cette touche de créativité, cette percussion et cette fantaisie payante dont était friand Oumarou.

Bref, au révélateur du tenant-leader, le Stade sait qu'il joue peut-être le match de la saison, celui qui lui permettrait de retrouver l'équilibre et une certaine plénitude. Cet après-midi, le Stade de Maher Kanzari aborde donc un virage important de la saison, un tournant peut-être qui lui permettrait de reprendre du poil de la bête. En clair, pas de place au doute pour ne pas laisser ne serait-ce qu'un soupçon de flottement s'installer.

Relâcher la pression mais trop...

Pour Kanzari et ses hommes, il serait inutile de ressasser le passé proche et de se rappeler qu'il y a quelque temps le Stade faisait la course en tête. Non, cela ne servirait qu'à être rattrapés par la pression des résultats et brider les joueurs face à l'EST.

D'ailleurs, si l'on rembobine, l'on se rappelle que lors du match aller, le Stade a évolué libéré face au tenant et ses milliers de fans, se produisant avec maîtrise et assurance. Et c'est ainsi que les coéquipiers de Kadida devront fonctionner cet après-midi en cette manche retour. Au Stade, un véritable collectif est né depuis le début de saison.

Reste maintenant à retrouver cette flamme, cette vigueur et cette audace qui a fait il y a quelque temps du Stade l'équipe-frisson de la saison. Enfin, volet onze pressenti, en dépit des derniers insuccès, Kanzari devra reprendre quasiment les mêmes avec Khalfa et Laifi sur les côtés, le tandem Ouattara-Arous dans l'axe (quoique Sahraoui ait retrouvé la plénitude ses moyens), le duo Bonheur-Touré au quadrillage, Ghazi Ayadi au relais offensif et la triplette Kadida, Mejri et Saâfi aux avant-postes. Avec l'obligation de marquer et de prendre l'initiative devant son public.