Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - EST - On veut rester leader...

A la faveur des trois dernières victoires, l'Espérance est pour la première fois, depuis le début de la saison, en pole position. Un fauteuil de leader que les "Sang et Or" tiennent à conserver au Bardo.

Le premier adversaire à avoir donné du fil à retordre aux "Sang et Or" au début de la saison a été le Stade Tunisien qui les a tenus en échec à l'aller (2-2). Un adversaire qu'ils retrouveront tout à l'heure chez eux. C'est dire que la tâche sera beaucoup plus difficile au match retour, d'autant qu'il s'agit d'un duel direct. L'Espérance est, certes, leader, mais elle n'est qu'à une longueur d'avance par rapport à son hôte stadiste. Ceci dit, les "Sang et Or", qui se sont installés sur le fauteuil de leader pour la première fois depuis le début de la saison, n'ont plus droit à l'erreur.

Au Bardo, Youssef Belaïli et ses camarades ambitionnent de rester sur leur lancée, eux qui restent sur trois victoires successives.

Rester au sommet est désormais l'objectif à atteindre par Laurentiu Reghecampf et ses hommes. Par ailleurs, le technicien "sang et or", même si l'infirmerie ne désemplit pas, dispose désormais davantage de solutions de rechange en championnat après les transactions du mercato hivernal. Au technicien roumain de continuer à gérer au mieux son effectif, particulièrement au niveau de l'attaque qui s'est montrée terriblement efficace ces derniers temps : 8 buts en trois matchs.

Bouzaïene opérationnel

Bien que le derby de cet après-midi ait une importance inouïe, le staff technique ne compte prendre aucun risque quant à la santé d'Elyas Bouzaïene même si le joueur est opérationnel.

Aux dernières nouvelles, Bouzaïene doit faire partie de la liste des joueurs convoqués pour le match. Son alignement est tributaire des choix du Roumain, mais aussi de la physionomie du match. En ce qui concerne Rodrigues, il s'est entraîné avec le groupe cette semaine et est fin prêt. Son retour à la compétition dépendra aussi des choix de l'entraîneur.

Cela dit, Chiheb Jebali a de fortes de chances de disputer aujourd'hui son premier match sous les couleurs "sang et or". Les deux autres nouvelles recrues, Mohamed Mouhli et Aboubacar Diakité, sont autant de cartes à jouer.

En défense, il ne faut pas s'attendre à des changements, sauf peut-être dans l'axe central qui devra connaître le retour de Mohamed Amine Tougaï, ménagé la semaine dernière. La logique veut qu'il soit associé à Hamza Jelassi.

Une chose est sûre, le technicien roumain doit soigner le placement et le replacement de ses défenseurs.