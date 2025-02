Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - ESS - Ne rien lâcher

C'est avec un mental de gagneur que les Etoilés attaquent leur match contre l'USTataouine.

A l'orée de ce 2e plus long déplacement de la saison pour les protégés de Mkacher, ces derniers ne doivent surtout rien lâcher et continuer leur bonne marche. Pour ce faire, on peut compter sur le retour du milieu offensif Oussama Abid qui aura purgé sa peine d'un match pour cumul de 3 avertissements, mais aussi celui des deux défenseurs Nassim Hnid et Chérif Camara. L'Etoile a prouvé à maintes reprises qu'elle sait gagner à l'extérieur en alignant 6 succès consécutifs.

Une série de victoires qu'il faut conserver à tout prix pour continuer à grimper au classement, à l'inverse de l'équipe de Tataouine qui végète dans les profondeurs du classement. L'historique des confrontations depuis 2016 affiche 10 victoires de l'ESS et 3 résultats nuls. Ce qui plaide largement en faveur des Etoilés qui ne s'attendent pas à une balade de santé, mais à un match dur à gagner.

Duel des extrêmes

La lanterne rouge va vouloir créer l'exploit, mais pour les équipiers de Boughattas, il n'y aura pas de place au doute et seule la victoire va compter. Côté choix, dans les bois, on va retrouver Khardani devenu une valeur sûre. En défense, il y aura l'embarras du choix avec tous les éléments quasiment disponibles, à l'exception de Houssem Ben Ali qui manque vraiment sur le côté gauche.

Une défense à 4 qui serait composée de Ghedamsi, Naouali( quoique ce dernier ait été remplacé avant la pause face à Monastir pour blessure), Hnid (Camara) et Dagdoug. Au milieu du terrain, l'indispensable Fadi Ben Choug est partant pour côtoyer Mokhles Chouchane et Oussama Abid. Devant, Chamakhi, très régulier et généreux dans l'effort, garde une place de choix, aux côtés du duo d'attaque Chaouat et Aouani qui va devoir encore faire parler la poudre.

Brahim Souissi au milieu et Smichi devant, ou encore le Guinéen Mohamed Kanté, pourraient grignoter quelques minutes. Sachant que Mkacher n'hésite pas à faire quasiment les 5 changements permis par match pour faire souffler ou pour des raisons tactiques. Sur le plan comptable, une victoire va permettre à l'Etoile Sportive du Sahel de monter probablement sur le podium, pour la première fois de la saison et de rester collée au leader. Toutefois, il faudra se méfier d'une équipe qui va chercher à obtenir au moins le point du match nul à domicile.