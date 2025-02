Tunisie: Maddouri appelle à renforcer la coopération bilatérale avec l'Algérie à travers des réunions conjointes

Dans une atmosphère de recueillement et de solidarité fraternelle, les peuples tunisien et algérien ont commémoré, ce samedi, le 67e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef), survenus le 8 février 1958. Cette tragédie, qui a coûté la vie à des dizaines de martyrs des deux pays, symbolise l'unité du combat mené par les peuples tunisien et algérien contre le colonialisme français.

La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, en présence de plusieurs hauts responsables des deux pays. Du côté tunisien, ont assisté le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, le conseiller du gouvernement chargé des affaires diplomatiques, Riadh Saïd, ainsi que le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed. Côté algérien, étaient présents le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Mourad, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebika, ainsi que le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaieb.

Une dynamique renforcée dans les relations tuniso-algériennes

Dans un discours prononcé à la maison d'hôtes de Sakiet Sidi Youssef, Kamel Maddouri a souligné l'importance de cette commémoration dans un contexte marqué par une intensification des relations tuniso-algériennes. Il a mis en avant plusieurs initiatives récentes, notamment la visite du président de la République, Kaïs Saïed, en Algérie à l'occasion des célébrations de la fête du déclenchement de la Révolution algérienne, ainsi que la tenue de plusieurs réunions techniques en application des recommandations du comité supérieur mixte.

Il a également évoqué la réunion du comité bilatéral pour le développement et la promotion des zones frontalières, qui s'est tenue à Tabarka, et qui a permis d'examiner les projets convenus entre les deux pays.

Maddouri a aussi rappelé la profondeur des liens historiques unissant la Tunisie et l'Algérie ainsi que les sacrifices communs consentis pour l'indépendance et la souveraineté des deux nations. Il a insisté sur la nécessité d'une stratégie globale et intégrée afin de garantir un développement durable et équilibré pour les deux pays.

Dans cette optique, il a appelé à la multiplication des réunions conjointes afin de surmonter les obstacles entravant la coopération bilatérale et de soumettre des recommandations aux dirigeants des deux États. Il a également salué la coordination sécuritaire renforcée entre la Tunisie et l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé.

L'Algérie salue un partenariat stratégique avec la Tunisie

De son côté, le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a rendu hommage à la solidarité du peuple tunisien qui, durant la guerre de libération, a soutenu l'Algérie face au colonialisme français. Il a affirmé que l'événement de Sakiet Sidi Youssef restera un symbole de fraternité et un héritage précieux pour les générations futures, consolidant ainsi les bases d'un avenir commun.

Il a souligné que la conjoncture actuelle exige un renforcement accru de la coopération et de l'intégration pour préserver et dynamiser les relations bilatérales, qu'il a qualifiées de modèle de partenariat réussi. Il s'est également félicité des résultats du comité supérieur mixte et de la feuille de route adoptée pour le développement des zones frontalières, visant à améliorer les conditions de vie des populations locales, en accord avec la volonté politique des deux pays.