Soudan: Déjouer une attaque de milice sur le village de Saluma, au sud d'El Fasher, et le meurtre de (13) éléments

El Fasher — Les Forces Armées, la Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée et les héros d'El Fasher, ont repoussé vendredi une attaque lancée par la milice rebelle terroriste -FSR sur le village de "Salouma" situé au sud de la ville d'El Fasher, près du camp de Zamzam pour les déplacés, avec vingt véhicules de combat. Les forces ont pu détruire deux véhicules et recevoir trois véhicules en bon état, en plus de tuer treize membres de la milice.

La sixième Division d'Infanterie d'Al Fasher a révélé que certaines sources ont rapporté qu'une force fidèle à Tahir Hajar avait fui l'État du Nord-Darfour, traversant la frontière internationale avec le Tchad, mais l'armée tchadienne l'a affrontée, l'infligeant de lourdes pertes en vies humaines et en munition.

La DI-6 a déclaré, selon son point de presse quotidien, que l'armée de l'air a mené vendredi sept raids aériens extraordinaires, dans les environs de la ville d'El Fasher à différents moments sur les rassemblements et mouvements ennemis, couvrant tous les environs de la ville et les montagnes du sud, détruisant quatre véhicules de combat et tuant environ dix membres de la milice rebelle.

Elle a ajouté que des témoins oculaires ont rapporté l'apparition d'un mouvement itinérant de soldats de la milice dans certains villages et zones voisines, offrant leurs armes à bas prix, et quittant le Nord-Darfour, notamment après avoir appris l'effondrement de la milice à Khartoum, Al-Gezira et le Nil Blanc.

La DI-6 a indiqué que les forces ont pu détruire huit drones suicides lancés vendredi par les milices, qui ciblaient les bases et les défenses des forces, ainsi que les zones vitales de la ville, sans atteindre leurs objectifs.

Elle a ajouté que la milice a bombardé un abri pour personnes déplacées ce qui a entraîné le martyre de cinq enfants âgés de (3 à 9) ans et la blessure de deux autres légèrement blessés.

La Sixième Division d'Infanterie a rétabli la stabilité de la situation de manière relative et sous contrôle, et elle constate des progrès tangibles pour nos forces sur tous les fronts, et a indiqué l'existence d'une grande cohésion entre les forces sur le terrain.