Soudan: Gouverneur de Khartoum - Le ministère de la Justice était présent depuis le début de la guerre

Khartoum — Le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a salué les efforts du ministère de la Justice et a déclaré qu'il était présent depuis le début de la guerre et avait joué un rôle important. Il a également salué les conseillers du ministère de la Justice qui ont répondu à l'appel et ont rempli au maximum les rôles qui leur ont été assignés.

En recevant la délégation du ministère de la Justice, conduite par la sous-secrétaire du ministère, Mme Howayda Ali il a salué les efforts juridiques importants entrepris par le ministère, adressant ses remerciements au ministère pour le convoi de soutien qu'il a fourni à l'État de Khartoum.

Le gouverneur a souligné les progrès importants et constants réalisés sur tous les fronts de combat et a souligné que la bataille de la dignité se dirige vers sa fin. Il a souligné que la guerre n'est pas seulement sur le terrain, mais qu'il s'agit d'une guerre sur les fronts économique, politique, juridique et économique.\ OSM