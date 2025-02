Soudan: Al-Burhan - Nous sommes déterminés à aller de l'avant pour construire un État soudanais important dans le futur

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé qu'il allait de l'avant pour construire un État soudanais d'importance dans le futur.

S'exprimant samedi à l'occasion de la conclusion des consultations des forces politiques nationales et sociétales sur l'élaboration d'une feuille de route pour le dialogue soudano-soudanais et l'instauration de la paix et du consensus politique, il a salué les martyrs du Soudan qui ont donné leur vie pour ce pays, y compris les martyrs de la Bataille de la Dignité.

Il a souligné que le peuple soudanais a soutenu les forces armées malgré les souffrances qu'elles ont endurées pendant la guerre, indiquant que les forces armées n'auraient pas pu faire ce qu'elles ont fait sans le soutien du peuple. Il a salué les forces armées, les autres forces régulières, les forces conjointes et les forces mobilisées de divers groupes qui ont joué le rôle principal dans la persévérance des forces armées, notant le rôle des forces politiques nationales et sociétales qui ont soutenu les forces armées et les ont soutenues dans la bataille de la dignité.

Il a ajouté : «Nous exprimons notre reconnaissance et notre respect à tous ceux qui ont soutenu l'armée avec leur argent, leurs stylos et leurs efforts.

Il a déclaré que nous devons tirer les leçons de cette guerre pour construire un État différent de ce qu'il était auparavant.

Al-Burhan a expliqué que ce rassemblement et cette présence des forces politiques nationales et sociétales devraient être pris en compte afin de compléter la période de transition.

Il a déclaré que ces forces feront partie intégrante de ce qui sera réalisé en termes de victoire complète dans tout le Soudan.\ OSM