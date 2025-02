Soudan: Al-Burhan s'adresse a la clôture des consultations des forces politiques nationales et sociétales sur la feuille de route du dialogue soudano-soudanais

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a souligné les martyrs du Soudan qui ont sacrifié leur vie pour ce pays, y compris les martyrs de la bataille de la dignité.

Gen. Al-Burhan a souligné le soutien du peuple soudanais aux forces armées malgré les souffrances auxquelles elles ont été confrontées pendant la période de guerre, indiquant que les forces armées n'auraient pas fait ce qu'elles ont fait sans le soutien du peuple, louant les forces armées, les autres forces régulières, les forces conjointes et les forces mobilisées de divers groupes qui ont joué le rôle principal dans la persévérance des forces armées, notant le rôle des forces politiques nationales et sociétales qui ont soutenu les forces armées et les ont soutenues dans la bataille de la dignité.

Il a ajouté : « Nous exprimons notre reconnaissance et notre respect à tous ceux qui ont soutenu l'armée avec leur argent, leurs stylos et leurs efforts. Nous devons tirer les leçons de cette guerre pour construire un État différent de ce qu'il était dans le passé. »

Al-Burhan a expliqué, lors de son discours sur la conclusion des consultations des forces politiques nationales et sociétales sur l'élaboration d'une feuille de route pour le dialogue soudano-soudanais et l'instauration de la paix et du consensus politique, que ce rassemblement et cette présence des forces politiques nationales et sociétales devraient être pris en compte afin de parachever la période de transition. Il a déclaré que ces forces feront partie intégrante de ce qui sera réalisé en termes de victoire complète dans tout le Soudan.

Son Excellence a expliqué que la porte est toujours ouverte à quiconque adopte une position nationale, ajoutant : «Nous accueillons avec plaisir quiconque lève la main sur les agresseurs et se range du côté de la ligne nationale. »

Le général Al-Burhan a ordonné aux autorités compétentes de ne pas empêcher quiconque d'obtenir un passeport et des papiers d'identité tant qu'il est soudanais. Il a déclaré que nous ne contrarierons pas les gens à cause de leurs opinions, et que toute personne a le droit de s'exprimer contre le régime et de le critiquer, mais elle n'a pas le droit de détruire la patrie et de saper ses principes.

Al-Burhan a déclaré que nous souhaitons que ce dialogue soit global et comprenne toutes les forces politiques et sociales, et que la période à venir verra la formation d'un gouvernement pour achever les tâches de transition. Il a ajouté que ce gouvernement peut être qualifié de gouvernement intérimaire ou de gouvernement de guerre, indiquant que son objectif est d'aider l'État à achever le travail militaire restant, qui consiste à nettoyer tout le Soudan de ces rebelles.

Indiquant que le gouvernement sera composé de compétences nationales indépendantes.

Il a envoyé un message au Parti du Congrès National sur la nécessité de rester à l'écart des surenchères politiques, ajoutant que si le PCN voulait gouverner, il devrait à l'avenir rivaliser avec le reste des forces politiques.

Le président du CST a affirmé sa détermination à avancer vers la construction d'un État soudanais qui aura un rôle à jouer dans l'avenir.

Al-Burhan a déclaré qu'après l'approbation du document constitutionnel, un Premier ministre sera choisi pour exercer ses fonctions dans la gestion de l'appareil exécutif de l'État sans aucune ingérence.

Son Excellence a réitéré qu'il n'y aura pas de négociations avec les rebelles, et que si les rebelles déposent les armes et quittent les maisons des citoyens et public, alors nous pourrons discuter avec eux. Il a ajouté : « Certains nous ont proposé un cessez-le-feu pendant le Ramadan afin de faciliter l'arrivée de l'aide à El-Fasher », mais nous avons confirmé que nous n'accepterons pas de cessez-le-feu à la lumière du siège imposé par la milice terroriste de Soutien Rapide sur la ville.

Il a déclaré que le cessez-le-feu doit être suivi d'un retrait des États de Khartoum, de l'Ouest- Kordofan et du Darfour ainsi que le rassemblement des forces rebelles dans des centres spécifiques.