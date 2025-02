Algérie: Saïd Chanegriha se rend aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen And Toubro

ALGER — Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) s'est rendu, samedi, au 4e jour de sa visite officielle en République d'Inde, aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen And Toubro, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au quatrième jour de sa visite en République de l'Inde, sur invitation de Monsieur le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-Major de la Défense des Forces armées indiennes, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire et la délégation militaire de haut niveau qui l'accompagne, se sont rendus, ce samedi 08 février 2025, aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen And Toubro", précise le communiqué.

A l'entame, le Général d'Armée s'est rendu à la société Bharat Forge Limited, où il "s'est enquis du haut niveau atteint par cette société, notamment dans le domaine de la sidérurgie, des véhicules militaires et de l'industrie de défense, et laquelle jouit d'une grande renommée dans le domaine de l'ingénierie technologique", ajoute la même source.

"Monsieur le Général d'Armée et la délégation qui l'accompagne ont écouté les explications relatives aux capacités de cette société dans la confection, la production et l'entretien des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés. Les deux parties ont, ensuite, passé en revue les perspectives de coopération dans le domaine de la coproduction et du transfert de technologies, avant que la délégation militaire algérienne ne visite certains pavillons de cette société, où des explications détaillées leur ont été fournies sur ses diverses divisions, notamment sur les systèmes robotiques assistés par Intelligence Artificielle, ainsi qu'une exposition afférente à ses différentes productions", poursuit le communiqué.

En second lieu, "le Général d'Armée et la délégation qui l'accompagne ont visité la société Larsen And Toubro, spécialisée dans l'ingénierie, les infrastructures et les industries de défense, où ils ont suivi une présentation et reçu des détails sur les dernières innovations que présente cette société et sur ses capacités à produire des équipements militaires, ainsi que sur les solutions qu'elle propose dans les domaines des systèmes de défense aérienne, les radars et les infrastructures portuaires militaires.

A cette occasion, le Général d'Armée s'est enquis des projets actuels et futurs de cette société, avant de saluer le niveau qu'elle a atteint, tout en mettant l'accent sur l'importance de consolider la coopération militaire entre l'Algérie et l'Inde et l'impératif d'élargir le partenariat aux domaines de la recherche, du développement et de la formation", note le communiqué.

A l'issue, le Général d'Armée a procédé à la plantation d'un arbre dans l'enclos de cette société en témoignage à la solidité des relations d'amitié entre l'Algérie et l'Inde.