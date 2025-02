Algérie: FP - Une convention pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les diplômés

ALGER — Une convention-cadre a été signée, samedi à Alger, pour "la promotion de l'entrepreneuriat chez les diplômés de la formation professionnelle (FP)", à travers la mise en place d'une série de mesures pour la promotion et le développement des compétences dans ce domaine.

La convention a été signée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, pour renforcer la coordination entre ces deux secteurs pour encourager l'entrepreneuriat chez les diplômés de la formation professionnelle, prendre des mesures en vue de développer les compétences dans ce domaine et d'assurer l'accompagnement au profit des porteurs de projets.

Cette convention comprend plusieurs axes dont "la mise en place des programmes de formation visant à mettre en avant l'importance du système d'auto-entrepreneur, ainsi que la création de centres pour le développement de l'entrepreneuriat au niveau des instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle, qui seront chargés de la promotion et du développement des compétences entrepreneuriales chez les diplômés de la formation professionnelle", précise M. Oualid.

A cette occasion, le ministre a évoqué "l'Olympiade des métiers" que le secteur de la Formation professionnelle prévoit d'organiser avant la fin de 2025, en vue de "créer une atmosphère compétitive entre les participants et découvrir les talents des stagiaires".

A son tour, M. Ouadah a affirmé que cette convention-cadre s'inscrivait dans le cadre "des efforts du secteur de l'Economie de la connaissance pour accompagner les porteurs de projets, notamment les diplômés de la formation professionnelle, dans l'objectif de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat à travers des mesures de soutien et d'accompagnement en matière de création et de développement des micro-entreprises et d'activités d'auto-entrepreneurs".