Algérie: Lancement d'une campagne sur la protection des enfants des dangers du mésusage d'internet

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé, samedi à Alger, le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur "la protection des enfants des dangers du mésusage d'internet".

A l'occasion du lancement de cette campagne qui s'est déroulé en présence du ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, et de représentants de différentes institutions nationales et des corps sécuritaires, M. Zerrouki a indiqué que l'objectif de cette campagne était de "sensibiliser davantage les jeunes générations et les parents à l'importance de la cybersécurité et aux dangers du mésusage d'internet, notamment les jeux vidéo et les réseaux sociaux".

Placée sous le thème "L'internet est un vaste océan, aidons nos enfants à naviguer en sécurité", cette campagne vise également "sensibiliser la société aux usages sûrs lors de la navigation web, à travers des orientations claires et des comportements numériques sains, outre l'organisation d'ateliers et de cours de sensibilisation au niveau des écoles, des centres de formation, des maisons de jeunes, des écoles coraniques et des différents espaces", a précisé le ministre.

Dans le même contexte, M. Zerrouki a souligné l'importance "d'approfondir la coopération avec tous les acteurs à l'effet d'immuniser l'environnement numérique national et de renforcer l'innovation et le contenu national, au service de la souveraineté nationale et du développement durable".

Les activités de cette campagne se poursuivront jusqu'au 14 février, et verront le lancement d'une caravane de sensibilisation qui sillonnera plusieurs wilayas du pays, et sera ponctuée par l'organisation de conférences et d'ateliers thématiques interactifs dédiés aux enfants sur le thème de la campagne, en sus de la diffusion de programmes de sensibilisation via divers médias.

Par ailleurs, cette opération permettra aux enfants et aux parents de "découvrir les dangers cachés dans le cyberespace, ainsi que les moyens de les éviter, en leur prodiguant des conseils pratiques à suivre lors de l'utilisation des divers outils numériques, et de leur inculquer la culture de la cybersécurité.

A cette occasion, des exposés sur les différents dangers sanitaires et sécuritaires du mésusage d'internet ont été présentés, outre l'émission d'un timbre-poste consacré à la célébration de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, le 11 février de chaque année, sous le slogan "Pour une utilisation sûre d'internet".

La campagne nationale sur "la protection des enfants des dangers du mésusage d'internet", est organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, en coordination avec le ministère de la Défense nationale (MDN), l'Agence de la sécurité des systèmes d'information et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en collaboration avec nombre de secteurs ministériels et d'instances.