Algérie: Le pays disposé à se tenir aux côtés de la Syrie en cette étape charnière de son histoire

DAMAS — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a exprimé, samedi à Damas, la "pleine" disposition de l'Algérie à se tenir aux côtés de la Syrie en cette étape délicate et charnière de son histoire, et ce dans le cadre de la visite qu'il effectue en Syrie en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, animée conjointement avec le ministre syrien des Affaires étrangères du gouvernement de transition, M. Assad Hassan al-Shaibani, M. Attaf a indiqué que l'audience que lui a accordée le président de la République arabe syrienne durant la période de transition, M. Ahmed Al-Charaa, a été l'occasion de lui remettre une lettre de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il lui a renouvelé ses félicitations à l'occasion de sa prise de fonction en tant que président, durant la période de transition, de la République arabe syrienne, pays frère.

"Je suis venu en qualité d'envoyé spécial du président de la République, chargé de trois missions, dont la première consiste à exprimer, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la pleine disposition de l'Algérie à se tenir aux côtés de nos frères en Syrie en cette période délicate et charnière de leur histoire, pour leur apporter l'aide nécessaire dans tout domaine qu'ils jugeront utile afin de permettre au peuple syrien frère de gagner les paris, relever les défis et réaliser les aspirations légitimes qu'il trace pour ce pays frère dans l'avenir", a-t-il indiqué.

La deuxième mission, dira-t-il, concerne le rôle de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'a chargé de "faire part de son profond attachement à mettre l'Algérie, en sa qualité de membre arabe du Conseil de sécurité, au service des aspirations de la Syrie pour la réussite de la période de transition et de la reconstruction institutionnelle, constitutionnelle et juridique de la nouvelle Syrie".

La troisième mission consiste à assurer "la coordination conjointe autour des prochaines échéances arabes", précise M. Attaf, indiquant qu'il a été également question des sommets arabes en cours de préparation.

En conclusion, le ministre a insisté sur "un élément très important, concernant la pleine volonté de l'Algérie de coordonner, de manière régulière et constante, avec la Syrie, pays frère, autour de tout ce qui a trait à l'avenir de nos relations bilatérales, tant au niveau bilatéral qu'arabe et international. La Syrie et le peuple syrien frère bénéficient en Algérie du soutien du frère fidèle et engagé, un frère, a-t-il dit, qui considère le succès de la Syrie comme son propre succès".