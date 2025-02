Sénégal: Tambacounda - l'IA récompense ses meilleures élèves

Tambacounda — L'Inspection d'académie (IA) de Tambacounda a récompensé, samedi, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024.

Le Professeur Cherif Sidi Kane, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheickh Anta Diop de Dakar et ancien élève du Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, était le parrain de cette fête de l'excellence scolaire.

»La Journée de l'excellence est un moment privilégié de rencontre de la communauté éducative pour honorer et rendre un hommage mérité aux élèves qui se sont particulièrement distingués par leurs brillantes performances scolaires ainsi qu'aux enseignants et parents d'élèves qui se sont illustrés par leur sérieux, leur engagement et leur dévouement à la cause de l'Ecole », a déclaré Babacar Diack, Inspecteur d'académie de Tambacounda.

L'évènement était placé sous le thème : »La transformation du système éducatif en société éducative : enjeux et perspectives ».

"Ce thème, plus qu'actuel, s'inscrit en droite ligne de la vision de l'Etat qui est de +faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente, pour enfin former, à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle+", a affirmé Babacar Diack.

L'Inspecteur d'académie a adressé ses vives remerciements aux chefs de services régionaux et départementaux, aux partenaires de l'Inspection, aux IEF et aux chefs d'établissements scolaires, invitant également les lauréats à préserver davantage dans les études.

»Au nom de la communauté éducative, je vous présente mes vives félicitations et vous demande, surtout, de maintenir le cap. Dans ce monde en perpétuel devenir et dans votre quête permanente de repères, continuez de vous inspirer de modèles comme votre parrain pour être toujours parmi les meilleurs », a-t-il- dit aux lauréats.