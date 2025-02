Sénégal: Le projet « Gunge Mbay » a installé 367 champs écoles paysannes dans les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack

Kaolack — Le projet "Gunge Mbay" (Accompagner l'agriculture) a installé 367 champs écoles paysannes dans les départements de Koungheul, Foundiougne et Nioro du Rip (centre) lors de la première campagne, a appris l'APS d'un de ses responsables.

Ce projet prévoit d'accompagner les producteurs en techniques de production des cultures d'arachides, de sésame, de mil, de sorgho et du maïs, mais également dans des activités de maraîchage.

»Pour la première campagne agricole, 367 champs écoles paysannes ont été installées dans les trois départements d'intervention du projet. De plus, 367 relais producteurs et 8207 producteurs satellites ont bénéficié des interventions du projet", a notamment indiqué Assane Diouf, chef de projet "Gunge Mbaye" grandes cultures et Gouvernance des organisations de producteurs (OP).

Ces deux projets sont financés par le Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP). Ils sont mis en oeuvre par le consortium Symbiose, Eclosio et RESOPP dans les départements de Koungheul, Foundiougne et Nioro du Rip, pour une durée de deux ans (2024-2026), dans 25 communes.

Son objectif général est d'améliorer la production et la productivité des cultures oléagineuses (arachide et sésame) et céréalières (mil, maïs et sorgho) ainsi que le développement et la promotion du maraichage dans ses zones d'intervention, a précisé Assane Diouf.

Quelque 91,75 hectares de terres ont été emblavés dans le cadre de ce projet qui vulgarise les techniques de production agroécologiques.

»Le projet a donné gratuitement aux 367 relais producteurs 2,4 tonnes de semences certifiées d'arachides, 25kg de semences certifiées de sésame, 150kg de semences certifiées de mil, 308kg de semences certifiées de maïs, 55,2 tonnes de compost amélioré (Tossal), 7,88 tonnes d'inoculum et 11,2 tonnes de terra calko", a signalé Assane Diouf.

S'exprimant dans un entretien avec l'APS, samedi, dans le cadre d'un forum organisé en marge de la neuvième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), il a expliqué qu"'à travers cette activité, nous avons voulu accompagner nos producteurs à exposer et à montrer ce qu'ils produisent dans leurs zones d'intervention".

"Nous les accompagner dans l'agroécologie en les formant aux techniques agroécologiques et aux techniques liées au respect de l'environnement et à une agriculture respectueuse de l'environnement", a expliqué M. Diouf.

L'objectif de l'activité est de faire participer les "producteurs champions", bénéficiaires du projet, à la FIKA pour qu'ils puissent faire la promotion de leur production mais aussi découvrir d'autres innovations qui pourraient les intéresser.

En 2025, le projet compte installer 372 champs écoles paysannes, former 372 relais producteurs et 10 050 producteurs satellites, installer 15 parcelles vitrines, acheter 18 kits testeurs pour la pédologie et contractualiser avec l'initiative "JOKOLANTÉ" pour faire accéder l'information climatique à 372 relais producteurs.