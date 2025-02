Sénégal: Kédougou - 91% des femmes âgées de 15 à 49 ans victimes des mutilations génitales

La région de Kédougou a un taux de prévalence de 91% de femmes âgées de 15 à 49 ans victimes de mutilations génitales, a indiqué à l'APS la coordonnatrice en santé de la reproduction à la Direction régionale de la santé, Fatoumata Traoré.

»Nous avons enregistré un taux de prévalence de 91 % au niveau de la région de Kédougou de femmes âgées de 15-49 ans qui sont victimes des mutilations génitales féminines », a-t-elle déclaré.

Fatoumata Traoré s'exprimait en marge de la commémoration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines dans le cadre du projet »Engagement communautaire pour l'abandon des MGF à Kédougou ».

Elle a révélé que beaucoup de jeunes et de femmes souffrent d'infections telles que l'hépatite B, le VIH la tétanos et d'autres complications à cause de la pratique des MGF.

La coordonnatrice a expliqué que certaines filles et femmes âgées de 15-49 ans ont des douleurs liées à la pratique de l'excision.

»Le plus souvent c'est une pratique qui est faite au niveau des domiciles avec des instruments ne sont pas propres. Et durant la pratique l'enfant ou la fille court un risque d'hémorragie et des infections très graves" a-t-elle-indiqué.

Mme Traoré a signalé que certaines femmes souffrent de fistules obstétricales. "Ces femme perdent les urines et elles ne peuvent ne peut pas les contrôler. Ces cas sont nombreux dans la région de la région de Kédougou et elles ne viennent pas au niveau des structures pour se soigner », a t-il expliqué.

Elle a évoqué également le problème de la sexualité de la femme. "Par rapport à l'excision, il y a des parties qu'on enlève comme le clitoris, le bouchon et d'autres éléments et qui jouent un rôle important (...). Et ce sont des éléments qui sont importants dans l'accouchement et qui protègent la femmes des déchirures », a-t-elle dit non sans relever l'impact physique et psychologique des MGF.