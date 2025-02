Afrique Centrale: Bruno Lemarquis condamne le meurtre de trois humanitaires au Nord-Kivu

Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, condamne « avec la plus grande fermeté » l'attaque brutale qui a coûté la vie à trois travailleurs humanitaires de l'ONG HEKS/EPER, survenue le 5 février 2025, dans le village de Kabirangiriro, au Nord-Kivu. L'information est contenue dans un communiqué du Bureau du coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, publié ce samedi 8 février.

« Nos collègues humanitaires, dévoués à leur mission, ont été attaqués alors qu'ils oeuvraient pour fournir une assistance vitale aux populations vulnérables touchées par les conflits dans le territoire de Rutshuru. Cette tragédie porte un grave préjudice non seulement aux familles des victimes et à leur organisation, mais également à la communauté du fait de la suspension des activités de l'ONG HEKS/EPER dans la zone de santé de Bambo à la suite de cet incident tragique », regrette Bruno Lemarquis.

Pour une enquête rapide et approfondie

Bruno Lemarquis rappelle que les attaques contre le personnel humanitaire constituent une violation grave du droit international humanitaire.

« Malgré les rappels incessants au respect des principes protégeant les travailleurs humanitaires, l'escalade actuelle de la violence au Nord et Sud-Kivu met encore plus en péril la vie et le travail de ces acteurs essentiels pour la survie des populations touchées par le conflit. J'appelle à une enquête rapide et approfondie afin que les responsabilités soient établies et que les auteurs répondent de leurs actes », recommande-t-il.

Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo lance un appel urgent à toutes les parties au conflit pour qu'elles respectent et protègent les acteurs humanitaires et assurent un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire.