Afrique de l'Est: La SADC et l'EAC ordonnent le retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC

Le Sommet conjoint SADC-EAC a ordonné que des modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en oeuvre. Il a aussi ordonné aussi la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris le M23, dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi.

C'est ce qu'indique le communiqué final élaboré à l'issue de ce sommet conjoint qui s'est tenu à Dar-es-Salaam, en Tanzanie.

Le Sommet conjoint a demandé aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les cinq jours et de fournir des directives techniques sur :

le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités,

la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés,

l'élaboration d'un plan de sécurisation pour Goma et ses environs,

l'ouverture des principales voies d'approvisionnement, notamment Goma-Sake-Bukavu; Goma-Kibumba-Rumangabo-Kalengera-Rutshuru-Bunagana et Goma-Kiwanja-Rwindi- Kanyabayonga-Lubero, y compris la navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu,

la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma.

« Le Sommet conjoint a appelé à la mise en oeuvre du Concept d'opérations (CONOPS) du plan harmonisé de neutralisation et à la levée des mesures défensives du Rwanda et le désengagement des forces de la RDC comme convenu dans le processus de Luanda », indique le communiqué final.

Le Sommet conjoint a réaffirmé le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que les deux soient fusionnés en un processus Luanda/Nairobi. Il a en outre décidé de renforcer les deux processus afin d'améliorer leur complémentarité.

La RDC a été représentée à ce sommet par la Première ministre Judith Suminwa.