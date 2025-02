Afrique: Less Africains sont invités à s'exprimer d'une seule voix pour obtenir justice et réparation des blessures causées par l'esclavage et le colonialisme

Addis Ababa — Le 38e sommet de l'Union africaine (UA), qui se tiendra à Addis-Abeba la semaine prochaine, a choisi comme thème "La justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de la réparation".

En relation avec le thème choisi, Desta Meghoo, experte en réparation au Forum de la diaspora africaine, a déclaré que les Africains doivent s'unir derrière une politique cohérente et un cadre juridique pour traiter efficacement les dommages persistants infligés au continent.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, elle a également souligné la nécessité d'une voix africaine unifiée pour obtenir justice et réparation pour les blessures durables de l'esclavage et du colonialisme.

"Mes ancêtres ont été arrachés aux côtes de l'Afrique de l'Ouest, emmenés et déposés en Jamaïque", a raconté Mme Meghoo, ajoutant que "pour nous, la question de la réparation est pertinente et importante. Nous nous battons depuis plusieurs décennies, voire depuis plus d'un siècle.

Ainsi, cette initiative particulière de réparation contribuera à rassembler l'Afrique et la diaspora, car toute la question de la traite transatlantique des esclaves et du colonialisme a essentiellement eu un impact sur le continent et sur ceux d'entre nous qui ont été enlevés", a-t-elle déclaré.

Selon Mme Meghoo, bien que l'Éthiopie n'ait pas été colonisée, les politiques coloniales ont eu un impact sur elle.

Elles ont encore aujourd'hui un impact sur l'Éthiopie. Ainsi, lorsque nous analysons la situation dans le contexte de l'unité et de la solidarité avec le continent africain, comme le feront les chefs d'État, le Comité des représentants permanents (COREP) et d'autres tout au long de cette année, l'Éthiopie peut montrer l'exemple en soutenant les initiatives de l'Union africaine en matière de réparations".

M. Meghoo a souligné que le soutien de l'Éthiopie aux initiatives de l'UA en matière de réparation est crucial.

En outre, l'artiste panafricaine a souligné l'importance de politiques continentales unifiées pour le retour des objets d'art, plutôt que d'approches nationales disparates.

Qu'ils aient été volés dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves ou au cours de guerres comme celle qui s'est déroulée ici, qu'il s'agisse d'Adwa ou d'une période antérieure ou postérieure, nous devons nous unir et faire preuve de solidarité afin d'élaborer des politiques rigoureuses pour la restitution de nos objets", a-t-elle déclaré.

M. Meghoo reconnaît les efforts déployés par les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Ghana, en faveur de la restitution des objets volés, mais il espère que ces efforts seront coordonnés dans le cadre d'un système continental mis en place par l'Union africaine.

L'expert en réparation insiste sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir une politique pour l'Éthiopie, une politique pour le Ghana, une politique pour le Nigeria, etc.

Elle a présenté une approche à deux volets pour obtenir des réparations significatives. Le premier est un engagement de gouvernement à gouvernement impliquant des politiques, des lois et des précédents négociés par l'intermédiaire de l'UA. Le second consiste à sensibiliser l'opinion publique.

Enfin, le conservateur de l'aile panafricaine de l'Institut d'études éthiopiennes de l'université d'Addis-Abeba a souligné l'importance de trouver un équilibre entre le développement et la préservation des connaissances et de la culture indigènes, mettant en garde contre l'imitation de modèles étrangers au détriment du patrimoine africain.