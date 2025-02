Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le directeur général du FMI

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie apprécie le soutien technique et financier continu du FMI à son programme de réforme économique

Le Premier ministre, qui a accueilli chaleureusement la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, à l'occasion de sa visite en Éthiopie, a également exprimé sa gratitude pour son engagement personnel et ses contributions.

"Nous apprécions le soutien technique et financier continu du FMI à notre programme de réforme économique et nous apprécions énormément votre implication et vos contributions personnelles", a écrit le Premier ministre sur ses réseaux sociaux.

Le programme de réforme macroéconomique de l'Éthiopie, qui est soutenu par l'un des plus importants programmes de financement du FMI, est fondé sur une vision et un programme de réforme nationaux qui expriment clairement nos aspirations en matière de croissance et de développement, a-t-il fait remarquer.

"De ce fait, nous nous sommes fortement approprié les réformes et nous avons été en mesure de prendre des mesures audacieuses, globales et historiques pour relever des défis macroéconomiques de longue date", a ajouté le Premier ministre.

Selon le Premier ministre, les résultats du programme sont jusqu'à présent positifs et très encourageants.

Il a également précisé que : "Notre mise en oeuvre en cours apportera la stabilité macroéconomique, libérera la croissance, améliorera les niveaux de vie et contribuera à faire de l'Éthiopie un phare de la prospérité en Afrique.

Mme Georgieva, qui entame une visite officielle de deux jours en Éthiopie, a eu des entretiens de haut niveau avec le ministre des finances, Ahmed Shide, et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement plus tôt dans la journée.