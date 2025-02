Ethiopie: Le directeur général du FMI visite le centre de réadaptation et de développement des compétences des femmes et l'école pour les malvoyants

Addis Ababa — La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, qui est arrivée aujourd'hui à Addis-Abeba, a visité le centre de réhabilitation et de développement des compétences des femmes "Lenegewa".

Le centre, situé à Akaki Kaliti Sub City sur un terrain de 10 hectares, est une installation ultramoderne conçue pour offrir un large éventail de services visant à rétablir les moyens de subsistance et à transformer les compétences des femmes vulnérables de la ville et du pays.

Il peut accueillir jusqu'à 10 000 femmes à la fois et comprend des centres de développement des compétences, des services de conseil psychologique et de santé mentale, des centres de formation et des espaces récréatifs.

De même, la directrice générale a assisté à la construction d'un internat spécial de pointe pour les personnes malvoyantes dans la capitale Addis-Abeba.

Mme Georgieva, qui entame une visite officielle de deux jours en Éthiopie, a eu des entretiens de haut niveau avec le ministre des finances, M. Ahmed Shide, et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement.

Elle devrait également rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed pour discuter des perspectives économiques de l'Éthiopie, de ses priorités politiques et des réformes en cours.

"Je suis ravie d'être en Éthiopie pour ma première visite en tant que directrice générale du FMI. Je suis reconnaissante de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et j'ai hâte de discuter avec nos partenaires de la stimulation des investissements, de l'emploi et de la croissance", a déclaré Mme Georgieva dans un message publié sur les réseaux sociaux.