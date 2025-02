Ethiopie: Inauguration d'une usine de coffrage plastique

Addis Ababa — Une usine de coffrage plastique qui permet d'économiser plus de 15 millions de dollars par an en fabriquant des produits localement a été inaugurée aujourd'hui.

L'usine construite avec plus d'un milliard de Birr a été inaugurée par le ministre de l'industrie, Melaku Alebel, qui a déclaré que l'industrie manufacturière était une priorité et que des efforts étaient en cours pour améliorer les cadres politiques et juridiques et pour mettre en oeuvre diverses mesures.

À cet égard, les initiatives du gouvernement visent à établir une base économique solide grâce à l'optimisation de la production et de la productivité, ainsi qu'à une assistance complète et à un suivi continu pour assurer la croissance et la durabilité du secteur, a-t-il ajouté.

Le ministre a fait remarquer qu'il est essentiel d'investir et de soutenir les industries nationales qui produisent des alternatives aux importations pour développer une industrie forte et compétitive capable d'approvisionner les marchés internationaux.

Selon lui, l'usine nouvellement inaugurée devrait améliorer considérablement la production locale et soutenir les politiques nationales, en contribuant à l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie en remplaçant les coffrages en bois et en acier par des coffrages en plastique.

Kasanesh Ayalew, PDG et propriétaire de HK Business Group PLC, a déclaré que l'usine était prête à produire des coffrages en plastique réutilisables pour les marchés nationaux et internationaux.

La propriétaire a expliqué qu'elle avait importé la technologie de Chine après avoir tiré parti de l'expérience des pays développés, en se rendant compte des échecs de construction dus aux erreurs de coffrage en Éthiopie.

Soulignant l'importance du coffrage, qui représente 20 à 25 % des coûts de construction, en particulier à la lumière des nombreux projets immobiliers, de ponts et de construction dans tout le pays, elle a déclaré que l'usine était prête à répondre à la demande nationale tout en exportant vers les pays voisins.

Les coffrages en plastique changent la donne dans l'industrie de la construction, car ils offrent de nombreux avantages en termes de durabilité, de réutilisation et de viabilité.