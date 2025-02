Ile Maurice: Les travaux pour une passerelle plus sécurisée et moderne démarrent

Le début des travaux de reconstruction de la passerelle de Roche-Bois au-dessus de l'autoroute M2 a eu lieu, hier, 6 février, en présence du ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, du ministre du Logement, Shakeel Mohamed, du ministre de l'Industrie, Aadil Ameer Meea, du député Ehsan Juman et des habitants du quartier.

Pour rappel, la passerelle qui datait de 1977, avait été détruite, le 24 février dernier, lorsqu'un camion transportant une grue et circulant à grande vitesse, l'avait percutée de plein fouet. Heureusement, l'accident n'avait fait aucune victime. Afin d'assurer la sécurité des piétons en attendant la reconstruction, un passage piétonnier temporaire avait été aménagé avec des ralentisseurs et des feux de signalisation. C'est presque un an après que le début des travaux de reconstruction de la passerelle a lieu.

Le contrat a été attribué à la compagnie General Construction Ltd pour un montant de Rs 17,4 millions. Les travaux, qui dureront huit mois, devraient s'achever au mois d'octobre. Cette nouvelle passerelle comportera plusieurs améliorations notables.

Tout d'abord, sa hauteur qui dépassera les normes réglementaires, soit 5,7 mètres au lieu de 5,3 mètres. De plus, elle sera équipée d'un abri métallique, de panneaux translucides et d'éclairage solaire à l'intérieur, garantissant un meilleur confort aux usagers, même en cas de pluie. Une grande partie des travaux sera réalisée en amont sur les sites du contracteur, notamment la préfabrication des structures. À partir du mois de juillet, les poutres seront installées. À ce moment-là, il y aura une déviation temporaire de la route afin de permettre leur installation en toute sécurité.

Le ministre Ajay Gunness a souligné que ce projet a été traité en priorité. «Dès notre arrivée au gouvernement, nous avons donné priorité à ce dossier. Mes collègues ministres, Shakeel Mohamed et Aadil Ameer Meea, ainsi que le député Eshan Juman, m'ont demandé d'agir rapidement, et c'est ce que nous avons fait. Nous espérons que tout se passera bien. D'ici la mi-octobre, le pont sera entièrement opérationnel. Nous remercions les habitants de Roche-Bois pour leur patience et leur compréhension.»

Les usagers habituels de la passerelle, principalement des habitants de la région, accueillent cette nouvelle avec satisfaction. Jenny Raboude empruntait ce pont fréquemment. «Traverser cette route fait partie de notre quotidien, il n'y a pas d'autre issue. Nous sommes heureux que le pont soit reconstruit rapidement.» Malgré les installations temporaires, elle souligne que traverser l'autoroute restait difficile, d'autant plus que certaines voitures ne s'arrêtaient pas lorsqu'il n'y avait pas de policiers.

Sheila Marie raconte qu'un accident a failli se produire récemment. «Il y a des voitures qui roulent vite et qui ne s'arrêtent même pas au feu rouge. Nous avons vraiment besoin de ce pont. C'est une infrastructure essentielle pour la sécurité, notamment des enfants qui vont à l'école, ainsi que de pour tous les habitants du quartier.»

Pour Éric Philippe, un pont reste la meilleure solution, à condition qu'il soit amélioré par rapport à l'ancien. Il insiste également sur l'importance de la sécurité, notamment pour prévenir les vols et autres agressions sur la passerelle. Par ailleurs, il considère que cette initiative démontre que le gouvernement est à l'écoute et prend des mesures concrètes. «Nous espérons que le gouvernement continuera sur cette lancée. Ce qui est bien, c'est que nos élus sont accessibles. Nous pouvons leur parler.»