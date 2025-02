Ile Maurice: «L'escalator a soudainement commencé à faire marche arrière comme dans un film surnaturel»

Un nouvel incident est survenu sur un escalier roulant à GrandBaie, cette fois, au centre commercial Coeur de Ville, aux alentours de 13 h 45, le mercredi 5 février, blessant légèrement trois personnes. Selon le témoignage de Marie Jeanne, une retraitée de 77 ans, elle s'était rendue sur place en compagnie de trois autres membres de sa famille dont sa soeur de 79 ans, son gendre de 62 ans et sa fille de 55 ans. Ils étaient sortis pour une balade. Elle raconte que l'incident s'est produit lorsqu'ils ont emprunté l'escalator pour se rendre au deuxième étage, où se trouve le magasin Courts.

Marie Jeanne explique qu'elle se tenait devant ses proches quand le tapis roulant s'est subitement mis à faire marche arrière. Bien qu'elle ait perdu l'équilibre, la septuagénaire précise qu'elle a quand même pu s'agripper de toutes ses forces aux rampes d'appui pour éviter de tomber à la renverse sur les membres de sa famille. Toutefois, ses proches à l'arrière sont malheureusement tombés sur les marches devenues comme folles à ce moment-là.

L'habitante de Port-Louis poursuit son récit. «On aurait dit un film surnaturel. Au lieu de monter, ça a soudainement commencé à reculer. Nous étions arrivés à la moitié du trajet à peu près quand ça a commencé à reculer. Nous avons eu très peur... J'ai vacillé mais je n'ai pas lâché la rampe. Une personne est venue nous aider et a pressé le bouton pour arrêter l'escalier. Quand nous sommes arrivés en haut, quelqu'un me tenait la tête et d'après ce que m'a dit ma fille c'était la personne qui nous avait aidés.»

Si ses proches et elle n'ont pas encouru de graves blessures, Marie Jeanne souffre atrocement de douleurs à l'épaule depuis, bien qu'ils aient été pris en charge par la direction du centre commercial et emmenés par le personnel dans une clinique privée à proximité. La police a été alertée et la famille a porté plainte en présence de son avocate.

Dans un communiqué émis par le gestionnaire du Grand-Baie Coeur de Ville, celui-ci minimise l'incident et fait état «d'une personne du troisième âge, qui a perdu l'équilibre, entraînant la chute des deux autres personnes, qui se trouvaient juste derrière elle et d'un quatrième membre du groupe, qui a tenté de descendre l'escalier roulant à contresens mais qui a trébuché et est tombé.» La direction s'est déclarée satisfaite que le système de sécurité de l'escalier roulant en question ait bien fonctionné, entre autres.

Marie Jeanne précise qu'effectivement, un membre du groupe était déjà à l'étage et les attendait monter. Cependant, elle est catégorique et soutient avoir gardé son sang-froid, malgré la peur. «Je n'ai pas perdu la tête, je me suis agrippée, heureusement. On ne réclame rien mais il ne faut pas que cela se reproduise à l'avenir», a-t-elle conclu.