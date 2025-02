Congo-Brazzaville: Conférence-débat - La femme, actrice majeure dans la civilisation Kongo

L'humanité a commémoré récemment la Journée internationale des femmes et filles de science. Au Congo, la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) a organisé, le 7 février en différé, une conférence-débat sur « l'Emergence de la femme dans la civilisation Kongo ».

Deux exposés ont été animés lors de l'échange par deux enseignants chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi, notamment la Pre Scholastique Dianzinga, historienne, et le Dr Auguste Miabeto, chercheur en sciences sociales et expert. Devant de nombreux invités, ils ont apporté un regard croisé sur la contribution des femmes à la construction et l'évolution de la civilisation Kongo, tout en projetant pour leur émancipation contemporaine.

Développant son exposé, la Pre Scholastique Dianzinga a planché sur la visibilité des femmes congolaise du XIXe et XXe siècle ayant joué un rôle décisif dans la civilisation Kongo. Elle a indiqué à l'assistance que ces femmes sont classées en deux groupes : les traditionnelles et les élites intellectuelles. Parlant de l'intellectualisme, Scholastique Dianzinga a cité, entre autres, Hélène Bouboutou, Aimée Gnali Mambou, Céline Eckomband, Alice Diabangana et bien d'autres éminentes femmes dont l'engagement intellectuel et politique a contribué à l'émergence de la femme Kongo, en particulier, et congolaise, en général.

Monitrices de profession au départ, certaines d'entre elles, par leur bravoure, détermination, intelligence mesurée, ont gravi des échelons jusqu'à obtenir des diplômes supérieurs et de grands diplômes académiques, a souligné la Pre Scholastique Dianzinga.

Parlant des femmes traditionnelles, l'oratrice a reconnu le rôle joué par la Reine Ngalifourou en son temps. Dotée d'un pouvoir traditionnel ésotérique, elle a contribué au rayonnement et à la visibilité de la femme.

Exposant sur le symbolisme de la femme Kongo, notamment ses valeurs, Auguste Miabéto a, lui aussi, reconnu que la femme est un forgeron du royaume.

S'exprimant à cet effet, la Pre Francine Ntoumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, a salué la tenue de cette conférence-débat et promis d'apporter toujours son soutien dans le combat sur l'émergence de la femme Kongo.

La conférence-débat a connu la participation de plusieurs invités de marque dont des diplomates.