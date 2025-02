Congo-Brazzaville: Aemec - Pré-validation du diagnostic de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales

Les experts des structures de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Aemec) ont passé au peigne fin les premiers résultats du diagnostic et du cadre rédactionnel, lors de l'atelier de consultation des parties prenantes de pré-validation tenu du 3 au 6 février à Brazzaville.

« Au regard du rendu de vos travaux, je note avec satisfaction que le diagnostic stratégique des fondements sur lesquels nous voulons bâtir l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, objectif majeur de l'atelier, a été réalisé », a indiqué le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Aemec, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, clôturant les travaux de l'atelier au nom du ministre de la Défense nationale.

"Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales" ; "Pêche en mer et dans les eaux continentales" ; "Environnement, écologie fluviale, écologie maritime" et "Gestion et valorisation des espaces portuaires" sont des problématiques sur lesquelles les groupes thématiques ont planché lors de cet atelier. Au terme des travaux, les experts ont présenté et examiné les éléments de la vision et du plan d'actions prioritaires tout en formulant les orientations pour la mise en place d'une feuille de route sur les prochaines étapes de l'élaboration de la stratégie.

« Je salue cette approche intégrée et transversale. Votre quitus d'experts à l'approche envisagée constitue pour le Comité interministériel un gage sûr de justesse de nos choix comme réponses aux défis et enjeux des secteurs maritimes et des eaux continentales », a fait savoir Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

Le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Aemec a rappelé aux membres du groupe technique de travail des experts que le travail doit se poursuivre dans chacun des départements ministériels représentés en vue de la préparation de la validation. Parmi ces experts il y a cinq internationaux et deux nationaux recrutés par l'Union européenne. Ils ont effectué trois missions d'étude à Brazzaville et à Pointe-Noire en janvier, avril et juin 2024.

« La position carrefour du Secrétariat permanent doit être la raison objective pour laquelle il devrait être un acteur, à tout le moins un observateur averti des mutations et initiatives en cours. C'est ainsi que, pour les étapes ultérieures, les experts doivent garder à l'esprit la même implication », a conseillé Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

Par ailleurs, le secrétaire permanent a rappelé et soumis au groupe technique de travail des experts trois préoccupations : l'organisation dans les prochains mois d'un colloque scientifique international sur le thème « La filière des eaux continentales au service de la diversification de l'économie nationale : la sécurité et la sûreté en débat » ; le renforcement des capacités de l'Aemec et l'accélération de la mise en oeuvre du décret relatif aux modalités de son financement et sa contribution.