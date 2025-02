Le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires exprime sa profonde indignation face aux événements survenus dans la nuit du 04 au 05 février 2025 à Joal, lors d'une opération de lutte contre la pêche illicite des juvéniles.

« Nous tenons à exprimer notre pleine solidarité et soutien à l'agent Amadou Kane, victime d'une agression violente alors qu'il exerçait ses fonctions dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Le Ministère condamne fermement cette attaque injustifiée contre un agent de l'Etat engagé dans la préservation de nos ressources halieutiques », rapporte un communiqué du ministère des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires qui nous est parvenu hier, vendredi 7 février.

Selon la source, le Gouvernement ne tolérera aucune entrave aux efforts de lutte contre la pêche illicite. Ainsi, le ministère annonce que des mesures strictes seront prises contre tous les auteurs et complices de ces actes répréhensibles. Le Ministère salue la prompte réaction des forces de défense et de sécurité en général et de la Gendarmerie en particulier, dans la traque du principal suspect, ainsi que dans l'identification des autres responsables impliqués dans cette infraction grave.

« Par ailleurs, nous rappelons que la protection des ressources halieutiques est une priorité nationale. Toute personne impliquée dans la capture, le transport, la détention, la transformation ou la commercialisation des juvéniles s'expose à des sanctions sévères conformément aux lois et règlements en vigueur », indique le document. Le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires demeure engagé à renforcer les dispositifs de contrôle et de répression pour mettre un terme à ces infractions destructrices de notre écosystème maritime.

Il appelle ainsi tous les acteurs du secteur à respecter scrupuleusement les règles établies pour assurer une exploitation durable de nos ressources halieutiques.