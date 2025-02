Sénégal: Modernisation et transformation du secteur agro-environnemental - Une nouvelle UFR voit le jour à l'UIDT

L'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) s'enrichit d'une nouvelle offre de formation. Il s'agit de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Agro-alimentaires et Environnementalistes (UFR S2A).

« Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique de développement 2025-2029 de l'UIDT validé par le Conseil d'administration du 21 décembre 2024, vise à répondre aux enjeux majeurs de souveraineté alimentaire et de gestion durable des ressources naturelles au Sénégal », indique un communiqué qui nous est parvenu hier, vendredi 7 février.

L'UFR S2AE propose ainsi des formations innovantes et adaptées aux besoins nationaux dans des domaines stratégiques tels que : l'agroalimentaire et la sécurité alimentaire ; l'agronomie et l'agroécologie ; la gestion des ressources naturelles ; la biotechnologie et la génétique végétale ; la production de semences et de plants; les technologies numériques appliquées à l'agriculture ; entre autres.

Selon le communiqué, « ces programmes ont pour ambition de former des experts capables de développer des solutions innovantes pour moderniser et transformer durablement le secteur agro-environnemental du Sénégal ».

A en croire la source, « depuis sa création, l'UIDT a structuré son offre académique autour de quatre pôles : Sciences et Techniques, Sciences de la Santé, Sciences Sociales et Économiques, et Sciences Agronomiques ».

« Toutefois, le transfert de l'Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR) à l'Université Alioune Diop de Bambey en 2019, suivi du départ de l'École Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) en 2023, a entraîné une reconfiguration institutionnelle marquée par la disparition du pôle agronomique », rapporte le communiqué.

C'est pourquoi, dira-t-il, « la création de l'UFR S2AE permet ainsi de restaurer cet équilibre et de renforcer la capacité de l'UIDT à contribuer aux objectifs de sécurité alimentaire, d'adaptation aux changements climatiques et de transition écologique ».