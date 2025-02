Afrique: Rencontre stratégique pour renforcer l'intégration industrielle et énergétique algéro-africaine au Sénégal

MOSTAGANEM — Le Cluster Industriel Electrique d'Algérie (CIEL) a organisé une rencontre stratégique à Dakar, capitale du Sénégal, pour promouvoir l'intégration industrielle et énergétique algéro-africaine, a indiqué, samedi, cette organisation dans un communiqué.

La même source a précisé que cette rencontre, tenue sous la présidence de M. Djilani Koubibi Bachir, président du Cluster Industriel Electrique d'Algérie, a vu la participation de représentants de la Confédération Africaine de l'Electricité (CAFELEC), de plusieurs entreprises sénégalaises et internationales de premier plan dans ce domaine, ainsi que du directeur de la Banque Algérienne-Sénégalaise (Algérian Bank of Sénégal-ABS).

La rencontre a réuni la société internationale Schneider Electric, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie et de contrôle automatisé, le groupe sénégalais GROUPE COSELEC, qui conçoit et réalise des projets électriques et d'éclairage public dans ce pays africain, ainsi que la société d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique ENERGECO-Afrique et la société d'infrastructures intelligentes EREPCO-SARL, a fait savoir le communiqué.

Au cours de cette manifestation économique, M. Djilani Koubibi a déclaré que l'Algérie, "en tant que puissance industrielle en Afrique, cherche à renforcer l'intégration énergétique et industrielle entre les pays africains en soutenant les entreprises stratégiques et en transférant la technologie".

Selon M. Koubibi, l'Algérie "compte jouer un rôle-clé dans le renforcement des infrastructures électriques et le développement de projets d'énergie renouvelable, grâce aux entreprises algériennes qui possèdent l'expertise nécessaire pour réaliser l'autosuffisance énergétique sur le continent et réduire la dépendance aux importations".

En outre, "l'Algérie présente son expertise en matière de programmes de formation et de perfectionnement pour améliorer les compétences des cadres africains dans les domaines de l'énergie et de l'industrie", a-t-il ajouté.

La rencontre a également porté sur les moyens de renforcer la coopération algéro-sénégalaise et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats entre les entreprises africaines, notamment à travers la coopération technique pour la réalisation de projets d'énergie durable, l'échange d'expériences dans la fabrication électrique et la transformation numérique des réseaux.

Les participants ont également abordé l'investissement conjoint dans des projets solaires, la modernisation des infrastructures électriques, le soutien aux programmes de formation et le renforcement des capacités pour améliorer l'efficacité des ressources humaines africaines, selon le communiqué.

A titre de rappel, le Cluster Industriel Electrique d'Algérie, en tant que groupe professionnel visant à développer les industries nationales dans ce domaine et à accroître leur contribution à l'exportation hors-hydrocarbures, regroupe plus de 160 industriels, 13 laboratoires, 65 entreprises de réalisation, 59 bureaux d'études techniques et environ 6.500 entreprises spécialisées dans les travaux électriques.