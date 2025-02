Togo: Un pôle économique stratégique en Chine

Une délégation d'hommes d'affaires membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI) se rendra dans la province de Hebei (Chine), du 13 au 24 mars.

Cette mission vise à explorer de nouvelles opportunités commerciales et à renforcer les relations économiques entre les secteurs privés togolais et chinois.

Située au nord-est de la Chine, la province de Hebei est l'un des moteurs industriels du pays. Elle entoure Pékin et Tianjin, bénéficiant ainsi d'une position stratégique qui en fait un hub majeur pour le commerce, l'industrie et les infrastructures. Avec une population de plus de 74 millions d'habitants, Hebei est un acteur clé dans plusieurs secteurs, notamment :

Industrie sidérurgique : Hebei est le premier producteur d'acier en Chine et figure parmi les plus grandes régions industrielles au monde dans ce domaine.

Construction et génie civil : La province est un centre d'innovation dans la conception et la fabrication de matériaux de construction.

Industrie mécanique et automobile : Hebei possède plusieurs grandes entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipements mécaniques et de véhicules.

Agriculture et élevage : La province est un leader dans la production de céréales, fruits, viande et produits laitiers.

Logistique et commerce international : Grâce à ses infrastructures modernes et son accès aux ports de Tianjin et Qinhuangdao, Hebei joue un rôle central dans les exportations chinoises.

La mission économique s'inscrit dans le prolongement du mémorandum d'entente signé entre la CCI-Togo et l'Association Culturelle d'Entreprise de la Province de Hebei. L'objectif est d'intensifier la coopération économique bilatérale, en facilitant les échanges commerciaux et les investissements dans des secteurs stratégiques.

Les domaines ciblés par cette mission en Chine incluent :

L'industrie mécanique et la transformation industrielle, un secteur clé pour moderniser les infrastructures de production togolaises.

Le génie civil et les techniques de construction, afin de bénéficier du savoir-faire chinois dans les grands travaux et les infrastructures urbaines.

L'agriculture et l'élevage, avec un focus sur les techniques agricoles modernes et les équipements innovants pour améliorer la productivité.

L'automobile et les transports, un secteur où la Chine est un acteur majeur, offrant des solutions pour la modernisation du parc automobile togolais.

L'emballage et la logistique, essentiels pour le développement de l'exportation des produits agricoles et manufacturés togolais.

La Chine est l'un des principaux partenaires économiques du Togo, et cette mission renforce encore plus ce lien stratégique.