Togo: Une démocratie plus solide et plus équitable

Alors que certains partis d'opposition ont choisi de boycotter les prochaines élections sénatoriales prévues le 15 février, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) se distingue en annonçant sa participation.

Un engagement clair et réfléchi, selon son président Jonas Siliadin, qui défend une vision proactive pour un Togo plus juste, inclusif et représentatif.

Pour le MPDD, ces élections ne sont pas une simple formalité, mais une étape essentielle dans le renforcement des institutions. « Ces élections représentent un moment crucial pour l'avenir démocratique du Togo », affirme Jonas Siliadin. Selon lui, le Sénat, loin d'être un fardeau, est une institution clé pour garantir une gouvernance équilibrée et permettre à toutes les régions du pays d'être entendues.

Le MPDD s'engage à apporter une valeur ajoutée concrète au Sénat, en mettant l'accent sur quatre axes prioritaires, le renforcement de la décentralisation : onner plus d'autonomie et de moyens aux collectivités locales pour répondre efficacement aux besoins des populations une représentation équitable : garantir que chaque région a une voix forte dans le processus législatif national, en reliant les réalités locales aux décisions politiques.

Le parti entend promouvoir une répartition juste et équitable des richesses, tout en réduisant les inégalités interrégionales. Enfin, il veut instaurer des mécanismes rigoureux pour lutter contre la corruption et responsabiliser les institutions publiques.

Le MPDD présente des candidats dans les circonscriptions du Golfe, Danyi, Kloto et Zio.

Ces candidats sont sélectionnés pour leur proximité avec les communautés locales, leur expertise professionnelle et leur engagement en faveur du développement régional.

Selon Jonas Siliadin, ces hommes et femmes sont bien plus que des politiciens : « Ce sont des leaders communautaires qui comprennent les défis quotidiens de leurs concitoyens et qui porteront ces préoccupations au coeur du débat national. »

Face aux critiques sur le coût de fonctionnement du Sénat, qualifié de « budgétivore » par certains, le président du MPDD adopte une position claire : « Un Sénat bien structuré n'est pas un fardeau, mais un investissement dans l'avenir démocratique du Togo. »

Le MPDD propose des mesures de contrôle des dépenses, notamment la limitation des indemnités des sénateurs et la mise en place de règles strictes de transparence.

L'objectif est de maximiser les bénéfices d'une institution qui peut servir de contrepoids à l'Assemblée nationale, tout en assurant une meilleure représentation des régions.

Conscient de la majorité écrasante d'UNIR parmi les grands électeurs, Jonas Siliadin mise sur la force des idées et sur l'importance de l'enjeu pour convaincre.

Le MPDD croit en la capacité des grands électeurs à reconnaître la nécessité d'un Sénat équilibré et représentatif pour promouvoir l'unité nationale et la justice sociale.