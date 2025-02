Ile Maurice: Quand Désiré François partage la scène avec Dominique Barret

Le 1er mars, Désiré François invite ses fans à un grand concert. L'invité d'honneur sera le chanteur réunionnais Dominique Barret.

Les grands concerts de Désiré François et de Cassiya sont toujours des événements très attendus. C'est le 1er mars que se tiendra le grand concert du chanteur, au Trianon Convention Centre. L'invité d'honneur de ce concert ne sera nul autre que le chanteur réunionnais Dominique Barret. Ce dernier est un artiste très connu et apprécié des Mauriciens. Les fans de Désiré François se souviendront d'ailleurs que Dominique Barret avait été l'un de ses invités lors de son grand concert de 2017.

Le concert du 1er mars mettra en avant le duo Désiré François-Dominique Barret, Ki sanla pou eli, sorti l'année dernière. L'aventure de ce duo a débuté avec le producteur de Dominique Barret, qui a invité Désiré François à un concert en France. L'événement s'est tenu le 4 mai 2024 au Palais des Sports. Le producteur a demandé, dans le même temps, aux chanteurs de faire un duo. «J'ai alors appelé Denis Fricot. À ma surprise, ce dernier m'a fait parvenir le texte dès le lendemain. Il est l'auteur-compositeur de Ki sanla pou eli. Il s'agit d'une chanson d'amour, soit de l'histoire de deux hommes amoureux d'une même femme. Et Dominique (NdlR : Dominique Barret) était très content du texte», explique Désiré François.

Ce duo a eu de très bons retours des Mauriciens comme des Réunionnais. «Ce qui m'a étonné, c'est que beaucoup de jeunes mauriciens m'ont demandé quand nous allions faire, Dominique et moi, un concert à Maurice», souligne Désiré François. Face à la demande du public, il n'a pas hésité à préparer ce concert et, ceci, grâce au soutien de la National Arts Fund.

Désiré François explique que lors de ce grand concert, il présentera des titres incontournables de son répertoire «mais cette fois, nous avons aussi prévu des titres que nous n'avons pas l'habitude d'interpréter sur scène. Ce sont des titres qui sont aussi souvent demandés par des fans. Nous avons décidé de leur faire plaisir.» Le concert mettra en avant 26 titres et durera deux heures. En sus de Ki sanla pou eli, Dominique Barret présentera également quelques-uns de ses titres les plus connus. La liste complète restera secrète jusqu'au jour de l'événement. «Rico Clair et Anne-Sophie vont aussi interpréter des titres. Je remercie tous les musiciens qui m'accompagnent», a précisé Désiré François. La danse sera assurée par Evelyne François, l'épouse de Désirée François, et par Julietta.

Désiré François et son épouse ont également décidé, cette fois, d'inviter trois petites et moyennes entreprises de Maurice à présenter leurs produits, le jour de l'événement. «Ce sont des personnes qui fabriquent des produits artisanaux tels des savons ou encore des bijoux. Je les ai rencontrées durant ma formation avec Made In Moris et nous avons décidé de leur offrir une plateforme. Ainsi, les VIP qui assisteront au concert bénéficieront d'un forfait oscillant entre 3 et 30 % sur l'un des produits achetés», explique Evelyne François. Les billets pour le concert du 1er mars sont disponibles chez Otayo.