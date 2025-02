Guinée: Transition - Honorable Mohamed Lamine Kamissoko répond aux détracteurs du RPG Arc-en-ciel

Le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel a tenu ce samedi 08 février 2025 son assemblée générale hebdomadaire. Dans sa prise de parole, Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national de cette formation politique a abordé plusieurs sujets notamment le comportement de leurs détracteurs.

Cet ancien député a entamé par qualifier le coup d'État du 05 septembre 2021, de machination de l'extérieur.

<< Ne voyez pas le coup d'État du 05 septembre à lui-même comme si c'est un coup d'État non ! C'est une machination de l'extérieur. Étant ainsi, pendant ces 10 années, nous avons travaillé avec des hommes, nous avons pensé que ces hommes sont aussi patriotes que nous. Nous avons pensé également que dans la vie d'un gouvernement, il peut y avoir des difficultés, et que nous allons les transcender ensemble. Donc, ce que moi je pensais, s'il y a coup-d'État tout le monde doit être solidaire au professeur Alpha Condé, parce qu'il a trouvé la Guinée dans une situation que nous connaissons tous. Mais, moi je pouvais pas imaginer qu'il y ait des gens à la peau de caméléon qui font croire au RPG, au Professeur Alpha Condé qu'ils sont prêts à mourir pour lui >>, a déploré le député.

Il renchérit en soulignant que ces gens ne pensent plus à Dieu en se comportant ainsi.

<< Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a coup d'État, à cause de l'argent, et que ces gens là se mobilisent aujourd'hui contre le parti, et contre le professeur Alpha Condé. Les gens ne pensent plus au tout puissant Allah qui a créé le monde. Si tu est musulman, tu va à la mosquée, tu dois avoir peur du mensonge, du péché pour dire que le professeur n'a rien fait, c'est trop. Mais attention, c'est pas Mamadi qui dit ça, c'est les escrocs qui tournent autour de lui qui disent que Alpha n'a rien fait, et pourquoi ? C'est pourquoi j'attire l'attention particulière du Chef de la junte, il n'a qu'à tiré les leçons sur Dadis. Tous ceux qui ont dit que Dadis doit resté, mouvements Dadis doit resté, tous ceux qui ont dansé, chanté, quand ça n'a plus marché, ils ont tous abandonné le Capitaine >>, a-t-il rappelé.

Quant à l'ancien ministre du commerce, Marc Yombouno, il a indiqué que si ce mois de Ramadan de cette année 2025 retrouve encore leurs camarades en prison, ça sera leur 4ème Ramadan de ce côté, parce qu'ils ont été arrêté en plein mois de Ramadan.

Mohamed Lamine Kamissoko termine en croyant que le Président de la transition devrait réfléchir de l'époque du Capitaine Moussa Dadis Camara, surtout la situation dans laquelle le peuple est en train de vivre, l'engage beaucoup.